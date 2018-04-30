Marmaris’te basın ve ifade özgürlüğü tartışıldı

Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede başta basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere yerel medyanın temel sorunlarına vurgu yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen “Anadolu Medya Buluşması ve Yerel Medya Çalıştayı” 60’tan fazla ilden 400’ü aşkın gazetecinin katılımıyla düzenlendi. Yerel medya emekçileri, basın meslek örgütü temsilcileri, gazete sahipleri, radyo ve televizyon çalışanları ile sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılan Çalıştayda; Gazetecilik ve Sendika, Radyo TV Yayıncılığı ve Sorunları, Anadolu Basını, İnternet Gazeteciliği ve Sosyal Medya, Basın Yasalarının Düzenlenmesi ile Yerel Medyanın Desteklenmesi konuları ana başlıklar halinde ele alındı.

Marmaris belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede başta basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere yerel medyanın temel sorunlarına vurgu yapıldı, çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştayın son gününe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Fikir özgürlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Hiç kimse yazdıklarından ve söylediklerinden ötürü cezaevinde olmamalıdır. Özellikle yerel basın demokrasinin teminatıdır ve mutlaka güvenceye kavuşturulmalıdır” dedi.

İki gün süren Çalıştayın sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, “Özellikle son günlerde uygulanan yayın yasakları, zaten çeşitli yasa maddeleriyle eli kolu bağlanan basın kuruluşlarını daha da zora sokmakta ve halkın haber alma hürriyetini sekteye uğratmaktadır” denildi.

Gazetelerin hazırlanması, basılması ve dağıtımı sırasında yapılan her müdahalenin sansür olduğunun vurgulandığı metinde, şu ifadeler yer aldı: “Hiç bir hukuk devletinde, yayımlanmamış yazı, haber, fotoğraf, gazete, dergi veya kitap suç olamaz, olmamalıdır. Gizli ya da açık sansür basın özgürlüğüne ağır darbedir ve maalesef son yıllarda ülkemiz medyasının adeta kabusu olmuştur. Bu tür yaklaşım içeren uygulamalardan kaçınılmalıdır.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:15

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