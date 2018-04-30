Denizli’de 1 Mayıs afişi yasağı

Denizli'de 1 Mayıs afişi asmak isteyen EMEP üyeleri hakkında tutanak tutuldu.

Denizli Valiliği, il sınırları içinde 1 Mayıs afişi asmak için bildirimde bulunan EMEP üyelerine şifahen afiş asabileceklerini söyledi. Ancak afiş asan EMEP üyeleri hakkında tutanak tutuldu.

18 Nisan tarihinde şehrin belli başlı yerlerine 1 Mayıs’a çağrı afişleri asmak için dilekçe ile bildirimde bulunan Emek Partisi Denizli İl Başkanı Yusuf Cemal Mutaf, kendilerine 1 Mayıs’a bir gün kala cevap verildiğini ancak öncesinde şifahen afişleri asabilecekleri söylendiğini belirtti. Mutaf, “Ancak üyelerimiz her afiş asmaya niyetlendiğinde kimlikleri gasbedilerek karakollara götürüldüler, tehdit edildiler ve haklarında tutanaklar tutuldu” dedi. Tutanakların para cezası için tutulduğunu belirten Mutaf, “OHAL’le keyfi uygulamalar artıyor, her adımda üye ve yöneticilerimizin siyasi faaliyet yapmaları engellenmek istiyor. Bu hukuksuz uygulamaların peşini bırakmayacağız. Herkesi OHAL’e karşı mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi. (Denizli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:09

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