Hakim Halil Soğuksu'ya uyuşturucu ticaretinden hapis cezası

Hakim Halil Soğuksu ve yanında bulunan Rauf Kurt, uyuşturucu madde ticaretinden 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2017 tarihinde bir araçta 90 kilogram esrarla yakalanan Hakim Halil Soğuksu ve ele geçirilen uyuşturucu madde ile bağlantıları olduğu belirtilen Fuat Akkuş, Halit Çetin ve Rauf Kurt hakkında açılan davada karar çıktı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, mart ayının sonunda verdiği kararda, Halil Soğuksu ve Rauf Kurt’un, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçunu işlediklerinin sabit olduğuna karar vererek, sanıkları 11’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Soğuksu ve Kurt’un tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

Hazırlanan iddianamede, Rauf Kurt’un uyuşturucu madde ticaretinin başında yer aldığı, Fuat Akkuş’un esrarı temin ettiği, Hakim Halil Soğuksu’nun ise esrarın batı illerine sevkiyatını üstlendiği, yapılan kan testinde Soğuksu ve Kurt’un esrar kullandıklarının belirlendiği belirtildi ve yakalanan uyuşturucunun batı illerinde değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu bilgisine yer verildi.. bianet’in haberine göre mahkeme gerekçeli kararında, “Sanığın suç konusu uyuşturucu maddenin sevkiyatını diğer sanık Rauf ile birlikte gerçekleştirmek üzere Diyarbakır’a geldiği ve aracın aranmasını engellemek için bizzat aracı kullandığı ve durdurulduğunda da hakim kimliğini öne sürerek aracın aranmasını engellemeye çalıştığı ve TCK’nin 188/3 maddesinde tanımlanan suçu işlemek kastıyla hareket ettiği kanaatine varılmıştır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 17:56

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