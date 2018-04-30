Amerikalı Yahudi gençliği Filistin işgaline karşı mücadele ediyor

Amerikalı Yahudi gençliği, İsrail’in baskıcı politikaları ve Filistin’i işgaline karşı ABD'nin dört bir yanında eylemler düzenliyor.

Ekim KILIÇ

New York

Amerikalı Yahudi gençliği, İsrail’in baskıcı politikaları ve Filistin’i işgaline karşı başta üniversiteler olmak üzere ABD’nin birçok köşesinde yaptığı eylemlerle Filistinli kardeşlerinin mücadelesine destek veriyor. Filistin halkının geçtiğimiz haftalarda Batı Şeria-Gazze’den başlattığı Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, Yahudi gençlerin ‘halkların kardeşliği ve barış’ talepleriyle verdiği mücadele sayesinde uzunca bir süredir ABD gündeminde kendine yer ediniyor.

Barış İçin Yahudi Sesi ve Değilse Şimdi örgütlerinin başını çektiği "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar" kampanyası çerçevesinde ABD’nin bir çok üniversitesinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

Forward’dan Aiden Pink’in haberine göre New York’taki Barnard Üniversitesi’nde öğrenciler, geçtiğimiz haftalarda, üniversite yönetiminin İsrail’de faaliyet gösteren 8 şirketle ilişkilerini kesmesi talebiyle referandum yaptı. Barış İçin Yahudi Sesi ve Filistin’de Adalet İçin Öğrenciler tarafından yapılan referandumda, Hyundai, Boeing ve İsrailli ulusal su taşıyıcısı Mekorot gibi şirketlerin uluslararası hukuku ihlal ettiği dile getirildi.

BTY HAREKETİ, BARNARD ÜNİVERSİTESİ’NDE KAZANDI

Yaklaşık 2500 öğrencinin okuduğu Barnard Üniversitesi’nde 850 kadar Yahudi öğrenci bulunuyor. Oylamaya bin 153 kişi katıldı; ‘Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar’ kampanyası yüzde 64’e yüzde 36 ile zafer kazandı. Oylama nedeniyle Barnard Üniversitesi "İsrail’le iş yapan” şirketlerle ilişkisini kesmek zorunda kaldı. Öğrenci Kulübü Aryeh’in Başkanı Albert Mishaan, Forward’a verdiği demeçte, “Bu sembolik zaferler İsrail karşıtı kampanyaların bir sonraki aşamaya geçmesi için sıçrama noktası haline geldi” diye konuştu. Filistin’de Adalet İçin Öğrenciler örgütünün üyesi Caroline Oliver da “Ülkenin seçkin üniversitesilerinden Barnard, boykota katılırsa diğer okulları da etkileyecektir” dedi.

YAHUDİ KURULUŞLARA VE SENATÖRLERE BASKI

ABD’deki Yahudi gençlik örgütlerinden “Değilse Şimdi”nin üyeleri ise Amerikan Yahudi toplumunun önde gelen kuruluşlarının ve senatörlerinin binalarının önünde İsrail’in Gazze’deki eylemlere uyguladığı vahşete karşı protesto gösterileri düzenledi. Boston, New York, Minnesota, Los Angeles, San Francisco ve Washington DC’de eylem yapan Yahudi gençler, söz konusu kuruluşların ve senatörlerin, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik şiddetini kınayan açıklamalar yapmasını talep ediyor. Medyaya göre bu eylemler sırasında 37 kişi gözaltına alındı.

EĞER ONLAR VİCDANIMIZIN SESİ OLMAYACAKSA...

Değilse Şimdi, 2014’te İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa karşı genç Amerikan Yahudileri tarafından kuruldu. “Savaşa ve işgale son, herkes için onur ve özgürlük” çağrısıyla örgütlenen gençler, Yahudi kuruluşlarını işgali durdurmaya yönelik tavır almaya çağırıyor. Bu amaçla çeşitli eylemler düzenlediler; İsrail ve Filistin’e delegasyonlar gönderdiler.

Boston’daki eyleme katılan 24 yaşındaki Eliza Kaplan, bir röportajında amaçlarını şöyle ifade ediyor:

“Biz Gazze’deki statükonun kabul edilemez olduğunu görüyoruz. İsrail Savunma Güçleri’nin yarattığı vahşeti dehşet verici buluyoruz. Bu sebeple Yahudi liderlerinden kınama yayınlamalarını ve böylece vicdani bir ses olmalarını talep ediyoruz. Eğer onlar bizim toplumumuzun vicdani liderleri olmayacaksa, 'Değilse Şimdi' o liderler olacaktır... Yahudi kimliğim benim için çok önemli. Bizler toplumumuzun bütün insanlar için özgürlük değerlerini paylaşmasını ve seslerini yükseltmesini sağlamaya çalışıyoruz.”

DAHA NE KADAR SESSİZ KALACAKLAR?

ABD’nin Los Angeles kentindeki Yahudi Federasyonu önündeki eylemde Elon Glickman adlı Yahudi genç, gözaltına alınmadan önce kalabalığa şöyle seslendi:

“Ben Los Angeles’ta bir Yahudi toplumunda büyüdüm. Orada özgürlüğün ve onurun Yahudilerin önemli değerleri olduğunu öğrendim. Genç Yahudiler ve Yahudi toplumunun üyeleri olarak, Federasyondan bu insafsız vahşeti kınamalarını istiyoruz. Onlar Filistinli protestoculara karşı kullanılan gerçek mühimmata karşı ne kadar sessiz kalacaklar? Onlar konuşmadan önce daha ne kadar Filistinlinin ölmesi gerekiyor?”

OYUNCU PORTMAN’IN İSRAİL’İ REDDETMESİ GENÇLERİ CESARETLENDİRDİ

İsrail kökenli Amerikalı ünlü oyuncu Natalie Portman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun politikalarından dolayı İsrail’de kendisine verilen ödülü almayı ve törene gitmeyi reddetmişti. Portman’ın bu tutumu Yahudi öğrencileri daha da cesaretlendirdi. Haretz’e konuşan Harvard Üniversitesi öğrencisi Noah Wagner, Portman’ın tavrının işgale karşı mücadele eden genç Yahudiler açısından simgesel öneme sahip olduğunu belirtti.

Bazıları ise Trump’a karşı ABD’de yürütülen mücadeleyi Netanyahu’ya karşı yürütülen mücadeleye benzetiyor. İsrail Başbakanının özellikle Filistinlilere karşı takındığı sert tutum, Gazzelilerin üzerine ateş açılması ve hükümetin 38 bin Afrikalı sığınmacıyı sınır dışı etme planları tepki çekiyor.

Irksal ve Ekonomik Adalet İçin Yahudiler Örgütü Ulusal Kurulu üyesi Zoe Goldblum “Birçok Amerikalı Yahudi Trump’ın eylemlerini korkunç buluyor. Ancak biz Netanyahu hükümetinin eylemlerinin de aynı olduğunu fark etmezsek yanlış yaparız” diyor.

https://forward.com/fast-forward/399159/one-of-the-most-jewish-colleges-in-the-country-just-voted-for-bds-by/

https://972mag.com/32-american-jews-arrested-across-u-s-for-protesting-gaza-violence/134693/

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-young-u-s-jews-hail-portman-s-stance-as-start-of-resistance-1.6026747

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 17:48

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