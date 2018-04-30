Samsun Devrimci 78’liler Derneğinden dayanışma yemeği

Samsun Devrimci 78’liler Derneği, siyasi parti, sendika ve kitle örgütü temsilcilerinin katılımıyla dayanışma yemeği düzenledi.

Samsun Devrimci 78’liler Derneği, dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğe siyasi parti, sendika ve kitle örgütlerinin yönetici ve üyeleri katıldı.

Yemekte konuşan Samsun Devrimci 78’liler Derneği Başkanı Cengiz Akşan, kritik bir dönemden geçildiğini belirterek bu dönemde dayanışma gösteren herkese teşekkür etti. Siyasi iktidarın artan saldırılarına 1 Mayıs'ta ve seçimlerde ortak bir güç olarak cevap vermenin önemine dikkat çeken Akşan, tek parti, tek adam rejimine karşı Samsun’daki bütün demokrasi güçlerinin daha güçlü bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Gecede siyasi mahpusların mesajları okundu, selamlar iletildi. (Samsun/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 17:22

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