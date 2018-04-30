SES İzmir Şubesi: Sağlıkta ölümler son bulsun

SES İzmir Şubesi, 1 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği 2 sağlık emekçisinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

SES İzmir Şubesi, bu sabah saat 5.00 sularında bir ambulansın TIR ile çarpışması sonucu 2 sağlık emekçisinin yaralanması ve 1 sağlık emekçisinin de yaşamını yitirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İzmir-Çanakkale yolunda Aliağa’dan Bergama’ya gitmekte olan ambulansın bir TIR ile çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılardan Paramedik Esma Başkurt, Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevki sırasında hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin yazılı açıklama yapan SES İzmir Şubesi, hayat kurtarmaya çalışan 112 çalışanlarının sürekli buna benzer kazalar yaşadığının altını çizdi. 112 sağlık personelinin çalışma koşullarının halk sağlığı açısından önemli olduğunun belirten sendika, "112’ler başta olmak üzere acil sağlık hizmeti veren birimlerde insanca çalışma koşulları acilen sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

"Gün geçmiyor ki ambulans kazaları ve ölümler duymayalım. 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sabah saat 05.00 sularında İzmir -Çanakkale yolunda Aliağa’dan Bergama’ya gitmekte olan ambulansın bir TIR ile çarpışması sonucu hurdaya dönen ambulansta 3 sağlık personeli yaralanmış, Paramedik Esma Başkurt Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevki esnasında hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı sağlık çalışanı arkadaşımız Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonrası taburcu edilmiştir. Hayat kurtarmaya çalışan 112 çalışanları sürekli buna benzer kazalar yaşamaktadır. Acil müdahale hayati önemdedir. Acil olarak yetişmesi gereken 112 sağlık personelinin çalışma saatleri, çalışma koşulları halkın sağlığı açısından da birinci önemdedir. Sabah saat 05.00’te olan bu kazada sağlık personelinin kaç saattir uyumadığı ve günde kaç vaka karşıladığına dikkat çekilmeli, 112’ler başta olmak üzere acil sağlık hizmeti veren birimlerde insanca çalışma koşulları acilen sağlanmalıdır"

Hem sağlık personelinin hem de halkın sağlığı açısından bu durumun hayati önemde olduğunu dile getirilen açıklamada "Tüm sağlık camiasına baş sağlığı, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar, Paramedik arkadaşımız Esma Başkurt 'un ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 17:02

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