Tarsus Kadın Kapalı Cezaevindeki ölüm Meclis gündeminde

HDP'li Meral Danış Beştaş, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren Halime Gülsu'yu Meclis gündemine taşıdı.

Mersin’de 20 Şubat’ta Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sistemik lupus eritematozus hastası Halime Gülsu’nun ilaçlarının verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirmesi HDP Grup Başkan Vekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından Meclis gündemine taşındı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorular yönelten Beştaş, “Yaşamsal faaliyetlerini dahi yerine getiremeyen bir hastanın cezaevi koşullarında ilaçlarının verilmemesi ve tedavisinin uygulanmaması ne anlama gelmektedir? Cezaevi yönetimi tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakkından sorumlu değil midir?” dedi.

‘YAŞAM HAKKI NEDEN YOK SAYILIYOR?’

Beştaş, Gül’e şu soruları yöneltti: “Halime Gülsu’nun sağlık raporları nerede kaybolmuştur? Konu hakkında araştırma yapılmış mıdır? Sorumlular hakkında inceleme başlatılmış mıdır? Cezaevinde iken 2 kez komaya girmiş olan ve yoğun bakımda kalması gereken bir hastanın tüm bunlara rağmen cezaevinde tutulma amacı nedir?

25 Nisan’da hastaneye kaldırıldığı ve doktor gözetiminde tutulması gerektiği halde Halime Gülsu neden cezaevine gönderilmiştir? Hastaneden tekrar cezaevine gönderilen Halime Gülsu’nun vefatından kim sorumludur?

Hasta mahpusların tedavilerine uygun bakım ve ilaç sağlanmaması devletin cezaevinde bulunan yurttaşları yok saydığı anlamına mı geliyor? Cezaevindeki bireylerin yaşam hakkı neden yok sayılıyor? Tarsus Cezaevi görevlileri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Sorumlular hakkında yaptırım uygulanacak mıdır?” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 16:32

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