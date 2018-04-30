AB Delegasyonu Pınar Selek davasını izleyecek ve raporlayacak

Türkiye’deki AB Delegasyonunun, Pınar Selek davasını izleyip ve raporlaştıracağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki AB Delegasyonunun Mısır Çarşısı patlamasından yargılanan ve dört kez beraat eden Selek davasını izleme ve raporlamaya devam edeceğini belirtti.

bianet’in haberine göre Avrupa Komisyonu, “Pınar Selek’in davası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda adil yargılanma ve temyiz hakkının uygulanmasına dayanarak çözüme ulaştırılması gereken endişe verici pek çok davadan biridir” dedi; Türkiye’deki AB Delegasyonu’nun Selek davasını izleme ve raporlamaya devam edeceğini belirtti. Avrupa Konseyi Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri biriminden Bernard Brunet, Selek’in avukatlarına cevaben yazdığı mektupta, Komisyonun 17 Nisan’da yayımladığı Türkiye İlerleme Raporu’nu da hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi: “AB adayı ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye’nin, öne sürülen her kabahat ya da suçun yargı sürecine tabii olmasını ve her bireyin adil yargılanma hakkının gözetilmesini, ayrıca masumiyet karinesini garanti altına alması gerekir. Avrupa Komisyonu Türkiye’de devam etmekle olan ve yakın gelecekteki duruşmaları ve gözaltıları yakından izlemektedir ve Türkiye’yle olan sürekli diyaloğumuzun tüm seviyelerinde bu gelişmelere dair kaygılarını ifade etmeye devam edecektir. En son Komisyon Başkanı Juncker, 26 Mart’ta Varna’daki liderler görüşmesini takip eden basın toplantısında Türkiye’nin olağanüstü hali kaldırmasına ve keyfi gözaltıları yeniden gözden geçirmesine ilişkin çağrıda bulunmuştur. Türkiye’deki AB Delegasyonunun sizinle halihazırda iletişimde olduğundan ve bu davanın durumu hakkında izleme ve raporlamaya devam edeceklerinden haberdar olduk.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 16:21

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