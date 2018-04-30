EMEP, Bornova'da 1 Mayıs pikniği düzenledi

İzmir Bornova'da Emek Partisi'nin düzenlediği piknikte erken seçimde emekçilerin geleceğini oylayacağı belirtildi.

Emek Partisi Bornova İlçe Örgütü, 1 Mayıs öncesi dayanışma pikniği düzenledi. Çiçekliköy'deki mesire alanında gerçekleşen pikniğe aralarında Ege Üniversitesi'nden KHK ile işten çıkarılan direnişteki Genel İş üyesi işçilerin de bulunduğu 200'ün üzerinde kişi katıldı.

Müzik dinletisinin de yapıldığı piknikte yaklaşan 1 Mayıs dışında devam eden OHAL'in yarattığı sonuçlar ve 24 Haziran'da yapılacak erken seçim de emekçilerin yapması gerekenler konuşuldu. Genel İş üyesi işçiler pikniğe 'İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız' sloganları ile geldi.

Piknikte konuşma yapan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar yaklaşan 1 Mayıs'ta “Haklı taleplerimizi, tek adam rejimine tepkimizi, mücadele ile elde ettiğimiz haklarımıza sahip çıkacağımızı, yeni şeker fabrikaları olmaması gerektiği alanlarda dile getireceğiz. 1 Mayıslarda kendimizin karar vereceği bir dünya istiyoruz. İki yıldır ülke OHAL KHK'ları ile yönetiliyor ve yürütme yasamanın yerine geçti. OHAL dönemi boyunca daha önce yapmak isteyip de yapamadığı her şeyi yapabilir hale geldi. Demokrasi isteyen, hakları için sokağa çıkanlara ve grev yapan işçilere 200 yıllık önceki dönemi dayattılar. OHAL döneminde grev yasakları arttı ancak yasaklanmalarına rağmen grevler devam ediyor. Bu bizim için birikim kaynağı, her türlü baskıya rağmen biriktire biriktere, birleşe birleşe ilerliyoruz” dedi.

Nuray Sancar

Fotoğraf: Nuray Öztürk/Evrensel

'KAYBEDECEKLERİ İÇİN ERKENE ALDILAR'

Hükümetin erken seçim kararına da değinen Sancar şunları söyledi “Erken seçim kararı meclisi yok sayılarak alındı. Çıkarılan yasalarla Türkiye'de bir rejim değişiklği söz konusu. Her şey tek adama bağlanıyor. Türkiye'yi OHAL ve tek adam rejimi dışında yönetme imkanları kalmadı. Bir sene sonraki seçimi de kaybedeceklerini bildikleri için erkene aldılar. Bundan bizim kadar eminler. İktisatçılar yakındaki büyük bir ekonomik krizden bahsediyorlar Ekonomik dar bir boğaza girmiş durumda ve biz bunu pazarda alışveriş yaparken de görüyoruz.”

'24 HAZİRAN'DA GELECEĞİMİZİ OYLAYACAĞIZ'

24 Haziran'da emekçilerin geleceğini oylacağının altını çizen Sancar “Bunu yaparken elbette Tayyip Erdoğan gitsin de başka bir tek adam gelsin diye yapmayacağız. Kritik bir seçim döneminden geçiyoruz. Biz tek adam istemiyoruz. Adil ve demokratik bir seçim sistemini, basın özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı, özgürlükleri ve eşitlikleri istiyoruz. Oy verececeğimiz adaylara da bunu soracağız. 7 Haziran seçimi ve 16 Nisan referandumu bize kaybetmek istemediklerini gösteriyor. Onun için sandıklarımıza sahip çıkacağız. Seçim güvenliği konusunda hepimiz çalışacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:59

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