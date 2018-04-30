Ordu'da içme suyuna 'içilemez' raporu verildi

Ordu’da Erenyurt, Çakmaklı ve Kocahisar Mahallelerinin kullandığı içme suyuna Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ‘içilemez’ raporu verildi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) üyelerinin Erenyurt Mahallesi’ne yaptığı ziyarette mahalle halkının verdiği bilgiye göre üç mahallenin kullandığı içme suyunda alüminyumun limitin 16 katı, kurşunun ise limitin 3 kat üzerinde tespit edildiği belirtildi. Okulun içme suyunun da aynı yerden geldiğini söyleyen vatandaşlar, başka çareleri olmadığı için mecburen bu suyu kullandıklarını, OSKİ’nin kendilerine bir an önce temiz içme suyu temin etmesi gerektiğini söylediler.

SAĞLIK İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ

ORÇEV Başkanı Gül Ersan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede yıllardır içme suyu sorunu olduğunu, belediye ve OSKİ’ye başvurular yapılmasına rağmen, sonuç alınamadığını ifade etti. Ersan, içme suyunda alüminyum ve kurşunun bu kadar yüksek değerde olmasının insan sağlığı için son derece tehlikeli olduğunu dile getirerek “İçme suyunda hangi durumlarda alüminyumla karşılaşırız diye araştırdığımızda şu bilgilere ulaştık; ya suyun kaynağında alüminyum vardır ya da su arıtımında kullanılan alüminyum tuzları nedeniyle karşımıza çıkar. İçme suyundaki alüminyum kabul edilebilir değerlerin üzerindeyse, insanlarda sinir sisteminin olumsuz etkilenmesine, alzheimer hastalığına, böbrek ve kemik sorunlarına neden olabilir”dedi.

SORUNUN KAYNAĞI BULUNMALI

Kurşunun da limitin üzerinde vücuda girmesiyle öncelikle sinir sisteminin etkileneceğine dikkat çeken Ersan “Parmaklarda, bileklerde güçsüzlük, kan basıncında artış, kansızlık gibi etkiler görülebilir. Yüksek seviyedeki değerlerde ise beyin ve böbreklerde ciddi hasarlara hatta ölüme neden olabilir. Suya ulaşım hakkı en temel insan haklarından biridir. O nedenle konuyla ilgili kurumların bir an önce bu sorunun kaynağını bulup özellikle yaz aylarında nüfusu 7 bini bulan bölgeye temiz, içilebilir su temin etmeleri gerekmektedir” diyerek yetkilileri göreve davet etti. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:54

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