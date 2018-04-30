İnistanbul inşaatında çalışan işçiler hakları için eylemde

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İstanbul Davutpaşa'da yapımı süren İnsitanbul binalarında çalışan işçiler, 4 aydır ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle kule vince çıktı. İşçiler emeklerinin karşılığını istiyor.

Davutpaşa'daki şantiyede işçilerin bir kısmı kule vince çıkarken diğer işçiler de aşağı da iş durdurdu. Evrensel'e konuşan işçiler, 170 numaralı telefondan Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine ulaşmaya çalıştıklarını ancak kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Başbakanlık İletişim Merkezinin 150 numaralı telefonunu da aradıklarını söyleyen işçiler, "Yarım saat telefonda bekletildik, kimse açmadı" dedi.

'ÇALIŞTIK, EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ'

Paraları ödenmediği için şantiyeden dışarıya çıkamadıklarını belirten işçiler "15-20 gündür burada oturuyoruz, bir yere de gidemiyoruz, adalet bu mu?" diyerek tepkilerini dile getirdi. İşçiler için yasa çıkarılmasını isteyen işçiler "İşverenden yana, zenginden yana yasa çıkarılmasın. Burada 3 bin liradan aşağı maaş alan yok fakat ödemeler asgari ücret üzerinden gösterilerek devletten vergi kaçırılıyor. Bankaya asgari ücret kadarı yatırılıyor, geri kalanı bize elden veriliyor. Devletin bundan haberi var, el atmaları lazım bu işe, suç duyurusunda bulunuyoruz. Normalde mesai saatleri 08:00-17:00 arası iken 18:00'e kadar çalıştırılıyoruz. Kimimizin kredi borcu var, bakkala borcu var, manava borcu var. Vince çıkan arkadaşlardan birinin evine haciz gelmiş, birinin hastası var, gitmesi gerekiyor ama parası yok, gidemiyor. Bize çek, senet teklif ediyorlar. Bizim çekle senetle işimiz yok. Çalıştık, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZE GÖSTERDİĞİ İLGİYİ BİZ DE 24 HAZİRAN'DA GÖSTERECEĞİZ'

İktidarın sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olmadığını söyleyen işçiler, "Cumhurbaşkanımıza buradan selam söylüyoruz. Onun bize gösterdiği ilgiyi, alakayı biz de 24 Haziran'da ona göstereceğiz, kendisi anlar" diyerek tepkilerini ifade etti.

1 MAYIS MESAJI: ZAFER, DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK

1 Mayıs mesajı da veren işçiler "Bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs bayramı kutlu olsun. Zafer, direnen emekçinin olacak, bu da son mesajımız olsun" dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:49

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