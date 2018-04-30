Aliağa’da okullara ‘Reis' ve 'Asena’ ataması

Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Teşkilatı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'sınıf reisleri ataması' yapıldığını duyurdu.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, liselere ‘sınıf reisleri ataması’ yaptı. Kent merkezinde yapılan törende öğrencilere bayrak öptürülerek yemin ettirildi.

Fırat Çakıroğlu Parkı’nda liseli öğrencileri, Asena ve bozkurt olarak atayan Ülkü Ocakları Aliağa teşkilatı sosyal medya paylaşımında erkek öğrenciler için ‘yiğitler yiğidi bozkurtlar’, kız öğrenciler için ise ‘iffet abideleri Asena’lar ifadelerini kullandı.

Liselilere bayrak öptürüp yemin ettirerek yeni görevler verildiğini sosyal medya hesabından da duyuran Ülkü Ocakları Aliağa Teşkilatı “Ocak Başkanımız Hüseyin Gencer beyini taktiri ile bugün Asena teşkilatımız ve orta öğretim birimlerimizdeki sınıf reislerimizin atamaları ve görevlendirmelerini yaptık. Atamalardan sonra verilen görevlerin öneminden bahseden başkanımız hepsine başarı dileklerini sundu. İffet abidesi Asenalarımıza ve yiğitler yiğidi Bozkurtlarımıza yeni görevlerinde Allah cc muvaffak etsin. Hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

Ekran Alıntısı: Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı Facebook aracılığıyla

EĞİTİM SEN: KABUL EDİLEMEZ

Konuyu Evrensel'e değerlendiren Eğitim Sen Aliağa Şube Başkanı Alp Kuyumcu, “Aliağa da dahil artık bu gibi olayların maalesef her yerde yaşandığını görmekteyiz. Son yıllarda milliyetçi muhafazakar gençler arasında bu tür şeyler popüler hale getirilmeye çalışılıyor. 18 yaşına gelmemiş, daha çocuk denilecek gençlere bunun dayatılması kabul edilir bir şey değildir” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:17

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