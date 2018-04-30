İzmir'de 1 Mayıs işyerlerindeki kutlamalarla başladı

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları işyerlerinde başladı. Eylemlerde yarın Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitinge çağrı yapıldı.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları bugün işyerlerinde yapılan etkinliklerle başladı. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube, İZENERJİ bünyesine geçen taşeron Altaş temizlik işçileri ile birlikte şantiyede kutlama yaparken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde örgütlü Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şubesi ile Tez-Koop-İş İzmir 2 No’lu Şube bahçede ortak kutlama yaptı.

Altaş işçileri, sabah vardiya öncesinde Karşıyaka Örnekköy'deki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait şantiyede bir araya gelirken şantiye alanı “Emeği Sömürülen İşçiler Birleşecek Ülkeye Barış Getirecek”, “İnsanca Çalışmak, Hakça Bölüşmek ve Kardeşce Yaşamak için Haydi 1 Mayıs'a” ve “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” pankartları ile donatıldı.

İşçilere seslenen Şube Başkanı Arif Yıldız, 1 Mayıs'a çağrıda bulunarak “1 Mayıs işçilerin kendi talepleri etrafında sınıf kardeşleri ile bir araya geldiği gündür. Verilmeyen kadro, demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve halkların kardeşliği için alanda olacağız. 24 Haziran öncesi güçlü bir cevap verebilmek için kardeşçe omuz omuza Gündoğdu Meydanı'nda olacağız. Yasal olarak toplu sözleşme hakkımızı elimizden almış olabilirler ama bizim için hiç bir şey bitmiş değil. İşçinin bir kuruş alacağı için bile gerekli mücadeleyi vereceğiz. Sokaklarda alanlarda yan yana gelerek daha iyi koşullar yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'HANİ KADRO NEREDE?'

Erken seçime de değinen Yıldız şunları söyledi:

“İktidar ne zaman oy oranı düşse işçilerin emekçilerin duyguları ile oynadı. Sahte kadro ile işçileri kandırmaya çalışıyorlar. Bu bir seçim yatırımı idi, içinin boş olduğunu gördük İktidar kendini koruyabilmek adına seçimi erkene aldı. 2020 Hazirana kadar toplu sözleşme hakkımızı gasp ettiler. Hani kadro? Madem kadro verdiniz nerede bu kadro. Ülkeyi 16 yıldır nasıl yönettiğinizi hepimiz biliyoruz ama sıra işçi sınıfına geldi. Sandıkta pusula bizim, işçi sınıfının önüne geldiğinde gereken cevabı vereceğiz. Tek adam rejimine geçit vermeyeceğiz.”

DEÜ'DE KADRO DÜZENLEMESİ ELEŞTİRİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kutlamada da işçiler, sendika odaları önünde toplanarak 'İşte 1 Mayıs Alanlardayız', 'Sendika Hakkımız Gasp Edilemez', ve ‘İş Ekmek Özgürlük' sloganları ile klinikler önüne yürüdüler. Yürüyüşte 'İşimiz Ekmeğimiz Geleceğimiz için Birleşelim' yazan pankart taşındı. Açıklamaya SES üyeleri de katıldı.

İlk olarak konuşma yapan Sağlık-İş Şube Başkanı Adem Sarıçoban “İşçiler 200 yıl önceki taleplerle hala alanlarda. Yaşam şartları her geçen gün kötüleşiyor, haklarımız gasbedilmektedir. Son olarak KHK ile kadro verdiler ama kadronun içi boş. Maaşlar yükselmedi, haklarımıza feragat ettik, TİS hakkımız gasp edildi. Maaşımızı arttırmayan bir TİS'e bizi mecbur bıraktılar. Sendikal hakkımız engelleniyor. Bunlara karşı hep birlikte dur dememiz lazım. Yarın 1 Mayıs alanlarında tüm kitleselliğimizle katılım haklarımızı haykırmamız lazım” dedi.

'KADRO DEĞİL KADROCUK'

Tez-Koop-İş Şube Başkanı Caner Fırat bu seneki 1 Mayıs'ın daha da önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Ülkemiz seçime giderken çok sayıda talebimiz var. İşçilerin taleplerini görmezden gelmek bu ülkeye yapılan en büyük zulümdür. Bizler taşeron işçiler olarak bir kadro aldık ama biz onu kadrocuk olarak nitelendiriyoruz. Kadroyu veriyorsun sendikalaşma ve TİS hakkını engelliyorsunuz. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Kadroluysak sendika ile toplu sözleşmemizi yapmamız lazım. Bunun yanında vergi adaletsizliğini her dönem dile getirdik. Asgari ücretten ve biraz üstünden dünya kadar vergi alıyorsunuz. Bu adalet mi? Bugün hastane bahçesinde yarın Gündoğdu Meydanı'nda haklı taleplerimizi dile getirmek için tüm emekçileri bekliyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 14:17

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