Her fırsatta grevleri önlemekle övünen Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

OHAL'e dair konuşmalarında patronlara seslenerek 'Grevleri hemen önlüyoruz' diyen Erdoğan 1 Mayıs mesajında işçileri hep koruduklarını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a ilişkin mesaj yayınladı. Her fırsatta OHAL’i işçilerin anayasal hakkı olan grevleri önlemek için kullandıklarını söyleyen Erdoğan, 1 Mayıs açıklamasında “15 yılda emekçilerin hak ve hukukunu gözetmeye, sorunlarını devlet imkanları ve ülke kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettiklerini” öne sürdü.

“İşçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

‘MESELESİ SAHİDEN İŞÇİ HAKKI OLAN SENDİKALARLA UZLAŞTIK’

“Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik.”

"Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır" diyen Erdoğan, işçilerin, emekçilerin büyümesinin Türkiye’nin büyümesi olduğunu, bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 12:37

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