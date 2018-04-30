İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa üçüncüsü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Ligi-3 finallerinde bronz madalya kazandı.

İspanya’nın Badajoz kentinde Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda İtalya'dan SSD Santa Lucia'yı 64-60, Bosna Hersek'ten KKI VRBAS Banja Luka'yı 70-54, İsviçre'den Les Aigles de Meyrin'i ise 60-39 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarı finale çıktı.

Yarı finalde İtalyan temsilcisi ASD S. Stefano Sport'a mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, üçüncülük maçında ise İspanyol ekibi Mideba Extremadura'yı 54-46 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ahmet Efetürk ise turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Kupayı ise İzmir BŞB'nin gruplarda mağlup ettiği SSD Santa Lucia kazandı. (İzmir/DHA)

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