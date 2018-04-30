Şimşek: Liranın bu kadar hızlı değer kaybetmesini beklemiyorduk

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek enflasyonun tek haneye inmemesini 'Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk' sözleriyle açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Şimşek, “Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi” diye konuştu.

NTV’nin haberine göre Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

UZUN VADEDE ÖNEMLİ RİSKLER VAR

* “Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı da önemli bir adımdı.”

ERKEN SEÇİME PİYASANIN TEPKİSİ OLUMLU

* “Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu. Belirsizlik azaldı. Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçim zamanında yapılsaydı daha uzun süreli belirsizlik olacaktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat. Türkiye mali disiplini sürdürecek tecrübeye sahip. Seçimden sonra reformlar öne alınıp güçlü başlangıç yapılabilir.”

CARİ AÇIK SORUNU YENİ DEĞİL

* “Şöyle bir yukarıdan, bir 10 bin metreden bakalım. Türkiye'deki cari açık ve şirketlerin döviz açığı sorunu yeni değil. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri reformlar yaptılar. Çok hızlı büyüdüler. Para birimleri değer kazandı. En kötüsü fiyatlanmış durumda.”

* “Yıl sonuna oranla enflasyonda 1.7 puanlık bir düşüş var. Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi.”

* “Türkiye cari açık veriyorsa tabii ki dış borç biriktirecek. Bunun doğru şekilde olması lazım. Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var. Önümüzdeki yıllarda kur riskini yönetenler yönetebilecek. Kapasitesi olanlar dövizle borçlanabilecek olmayanlar borçlanamayacak. Bu tedbiri almamız gerekiyordu aldık.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 11:27

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