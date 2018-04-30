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Merkez Bankası 2018 sonu enflasyon tahminini yükseltti
30 Nisan 2018 10:56
Merkez Bankası, enflasyon tahminini 0,5 puan artırarak yüzde 8,4'e yükseltti.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,2-9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Çetinkaya, “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadesini kullandı. (AA)
Dış ticaret açığı yüzde 28.8 artı
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 10:58
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