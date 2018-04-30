Selvi: Gül, AK Parti'yi terk etti, Arınç dönüş yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın geçtiğimiz haftaki görüşme sonrası birlikte çalışma üzerine anlaştığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri toplantıda birbirlerine “Biz niye böyle uzaklaştık” diye sorduğu ve ikilinin birlikte çalışma üzerine anlaştığı belirtildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin "Muhalefetin ittifakında son durum" başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle: "Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunu gösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu. Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Her iki isim de, “Biz niye böyle uzaklaştık” diyor. Sohbet, “Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” temennisiyle son buluyor. Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor, Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (30 Nisan 2018) - Seçim ittifakı süreci başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 10:38

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