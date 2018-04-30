Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta: Muratbey Uşak düştü

Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe, 27. haftayı da lider geçti. Muratbey Uşak ise ligden düşen ilk takım oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 27. hafta tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Muratbey Uşak’a konuk oldu. Karşılaşmadan 90-81’lik sonuçla galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, puanını 49’a çıkardı.

Bu sonuçla 22. yenilgisini alan Muratbey Uşak, ligden düşen ilk takım oldu.

TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Eskişehir Basket’i 73-69 yenerek 21. galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi, puanını 47’ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka: 77-63

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 92-86

Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş: 81-90

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 75-73

Trabzonspor-Darüşşafaka: 82-104

Banvit-Anadolu Efes: 82-90

Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 95-80

TOFAŞ-Eskişehir Basket: 73-69

Ligde 28. haftanın programı ise şöyle:

4 Mayıs Cuma:

20.30 Pınar Karşıyaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

5 Mayıs Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan

15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit

17.00 Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

20.15 Trabzonspor-Yeşil Giresun Belediyespor

6 Mayıs Pazar:

15.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes

17.00 Eskişehir Basket-Muratbey Uşak

19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 10:17

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