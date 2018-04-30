Barcelona, 25. kez La Liga şampiyonu

İspanya La Liga'da Barcelona, Deportivo'yu deplasmanda 4-2 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Deportivo ise küme düştü.

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruna’yı 4-2 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Katalan ekibi, böylece 7’si son 10 sezonda olmak üzere toplam 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti.

Riazor Stadı’nda yapılan maçta Barcelona’nın gollerini 7. dakikada Philippe Coutinho, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

Deportivo La Coruna’da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64’te Emre Çolak’ın golleri yeterli olmadı.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 86’ya çıkardı. Katalan ekibi, bir maçı eksik olmasına rağmen bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 11’de tutarak şampiyonluğu garantiledi.

DEPORTIVO KÜME DÜŞTÜ

Yaşadığı mağlubiyetle 28 puanda kalan Deportivo La Coruna’nın ise bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. La Liga'da böylece kümede kalma yarışı da sonlandı ve düşen 3 takım Malaga, Las Palmas ve Deportivo oldu.

INIESTA'YA ALKIŞ

Öte yandan, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta, 86. dakikada Ivan Rakitic'in yerine oyuna girdi. Maça dahil olduktan sonra kaptanlık pazubendini takan Iniesta taraftarlardan büyük alkış aldı.

LA LİGA ŞAMPİYONLARI

1929'dan bu yana oynanan La Liga'da en çok şampiyon olan takım Real Madrid. Başkent ekibi 33 kez mutlu sona ulaştı. 25. şampiyonluğuna ulaşan Barcelona'yı 10 şampiyonlukla Atletico Madrid, 8 şampiyonlukla Athletic Club (Bilbao), 6 şampiyonlukla Valencia izliyor.

Real Sociedad'ın 2, Deportivo, Sevilla ve Real Betis'in ise 1 şampiyonluğu bulunuyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 08:36

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