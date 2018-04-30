Suriye’de Hama ve Halep’teki askeri hedeflere saldırı

Suriye’de Hama ve Halep’te askeri hedefler füze saldırılarıyla vuruldu. Saldırıların arkasında kimin olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı.

Suriye’de dün gece Hama ve Halep vilayeti kırsalında şiddetli patlamalar yaşandı. Suriye Resmi Haber Ajansı’nın (SANA) geçtiği bilgiye göre saat 22.30’da bu bölgelerdeki askeri mevzileri hedef alan füze saldırıları gerçekleşti.

Rusya merkezli haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan bir Suriyeli yetkili, hava saldırısı olduğu düşünülen harekatta ordunun mühimmat depolarının vurulduğunu söyledi.

Bir kaynağa göre depo, Suriye ordusuna mensup 47. Tugay’a bağlı. Reuters haber ajansı, 47. Tugay üssünün Suriye ordusunun yanında savaşan İranlı milislerin kullanımında olduğunu yazdı.

Saldırıda ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bilgi yok. Sky News Arabia, Suriye hükümetine muhalif kaynaklara dayandırdığı haberde “40 kişinin ölmüş olabileceğini” yazdı.

Her iki üste İran destekli unsurların bulunduğuna yer veren İran'ın yarı resmi haber ajanslarından İSNA'nın haberine göre ise saldırıda en az 18'i İranlı güçlerden olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

İnternette dolaşıma giren ve saldırıya ait olduğu iddia edilen videolarda büyük patlamaların yaşandığı görüldü.

Sky News’ün haberine göre Hama’daki patlamalar, yaklaşık 1.5 saat boyunca devam ederken çevre bölgelere de yayıldı ve sivillerin evlerini terk etmesine neden oldu.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Suriye medyasındaki bazı haberlere göre saldırılar İsrail tarafından gerçekleştirildi ve İranlı milisleri hedef aldı. Nisan ayı başında İsrail savaş uçakları, Lübnan hava sahasına girerek Humus vilayetindeki T-4 hava üssüne saldırı düzenlemiş, 7 İranlı askeri danışman öldürülmüştü.

Suriye’de yayınlanan Teşrin gazetesi ise saldırının Ürdün’ün kuzeyindeki ABD ve İngiltere üslerinden balistik füzelerle gerçekleştirildiğini öne sürdü. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 09:58

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