Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

Sultangazi'de seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu bir sivil polis yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR

İstanbul Sultangazi'de sivil bir polise silahla saldırıda bulunuldu. Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu, yaralanan polis tedavi altına alındı.

Olay, Sultangazigazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan ve sivil olduğu öğrenilen bir polise, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıda bulunuldu. Saldırının, seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı beyaz bir otomobilin içerisinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler olay yerinden yine aynı otomobille uzaklaştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan ve yaralanan polis için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki bir hasateneye kaldırılan polis, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis de sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 07:48

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