Bu bahar her şey daha güzel olacak

İstanbul Kartal'dan bir fabrika işçisi, Evrensel'e yazdığı mektupta 1 Mayıs için Maltepe'ye çağrı yaptı.

Kartal bir fabrika işçisi

İstanbul

1886 yılında işçilerin günlük 14-15 saat çalışma saatlerinin günlük 8 saat çalışmak için başlattığı mücadele emek ve dayanışma günüdür. O zaman bu işçilerin başlattığı bu direniş kapitalist güçler ve sokak çeteleri tarafından saldırıya uğramış onlarca işçi ve emekçi katledilmiştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçi olmanın zorluğunu ve yükünü omuzlarımızda sonuna kadar hissediyoruz. Ama biz işçiler unutmayalım ki tüm farkı yaratan emektir.

2008 yılında resmi tatil edilen 1 Mayıs dayanışma günü maalesef şu anda diğer normal çalışma günlerinden farksızlaştırılmak ve değersizleştirilmek isteniyor. Çünkü işçilerin yan yana, omuz omuz olmasını birlikte hareket etmesini mevcut yönetim istemez. 1 Mayıs resmi tatil olmasına rağmen biz işçiler o gün hayır dememize rağmen çalıştırılıyoruz. Üstelik o gün üzerimizde daha fazla baskı yapılıyor.

Emeğin ve alnımızın terinin her şeyin üstünde olduğu işçi arkadaşlarım tarafında bilinmelidir. Çünkü çalışan biz üreten biz alın teri döken biziz. Biz işçi ve emekçiler olmasak sermeye güçleri ve para babaları olmaz. Biz işçiler akşam eve ekmek götürme derdindeyiz, patronlar ise servetlerine servet katma derdinde. Bizden kepçeyle alıp kaşıkla veriyorlar.

Günümüz Türkiyesinde AKP yönetiminde işçi kazaları, işçi ölümleri zirveye çıkmış durumda. OHAL ve KHK’lerle işçi ve emekçiler üzerindeki baskı korkunç boyutlara varmıştır. İşçilerin grev yapma hakkı ortadan kaldırılmıştır.

İşçi arkadaşlarıma sesleniyorum: 1 Mayıs biz işçilerin dayanışma günü ise o zaman 1 Mayıs’ta fabrikada değil meydanlarda, alanlarda olalım. Her yeri direniş alanına çevirelim. Emperyalist kapitalist güçlere karşı tüm işçi ve emekçi kardeşlerim el ele verip fabrikalarımızda örgütlenelim. Çünkü örgütlü işçiyi yenemezler. 1 Mayıs’ta bizi çalıştıramazlar. Korku duvarını yıkıp sendikalarda örgütlenelim. 1 Mayıs’ta fabrikada değil Maltepe’de miting alanında olalım omuz omuz haklarımızı savunalım. Yaşasın 1 Mayıs, Bijî Yek Gûlan.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 22:33

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