Ambar işçileri zamlara karşı alanlarda: Ekonomi değil masraflar büyüdü

TÜMTİS üyesi ambar işçileri zamlara karşı, insanca yaşayacak ücret için 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını söylediler.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da uzun yıllardır ortak 1 Mayıs’a katılan TÜMTİS, geçtiğimiz yıl Türk-İş’in Ankara’da düzenlediği merkezi mitingin ardından bu yıl tekrar 1 Mayıs’a Adana’da katılacak. Evrensel'e konuşan TÜMTİS üyesi ambar işçileri zamlara karşı, insanca yaşacayak ücret için alanlarda olacaklarını söyledi. Ekonomideki büyümenin ceplerine yansımadığını dile getiren işçiler, “Bizim için büyüyen masraflar oldu” diyor.

‘HER ŞEYE ZAM GELDİ’

Ömer Çelik yıllardır aynı ambarda çalışan bir işçi. Şu an gündemden düşen ama yeniden gündeme gelecek olan kıdem tazminatları için alanda olacaklarını ifade eden Çelik, “Ayrıca masraflarımız arttı. Tüp 60 liraydı, 90 lira oldu. Gıda fiyatları arttı. Bebeğimiz var. Masrafları geçen seneye göre yüzde 60 arttı. Sütü 2 liraya alıyorduk 3 lira oldu. Bebek bezi 20’den 25’e yükseldi. Ekonomi 7.4 büyüdü ama bizim masraflarımız da büyüdü” dedi.

‘KIRMIZI ETİ BAYRAMDAN BAYRAMA YİYORUZ’

Evin masrafları dışında bir harcamaları olmadığını ifade eden Bahri Cide, kendilerinin asgari ücretin biraz üzerinde ücret aldıklarını ancak aldıkları paranın yetmediğini ifade etti. Asgari ücretin 4-5 bin lira olması gerektiğini dile getiren Cide, “Ancak bunlar Mecliste konuşulmuyor. Tok açın halinden anlamıyor. 200 lira asgari ücrete zam geldiği zaman o konuşuluyor” dedi. Ayda bir kilo bile kırmızı et alamadıklarını dile getiren Cide, “Beyaz et alabiliyoruz. Kırmızı eti bayramdan bayrama yiyoruz. Zaruri ihtiyaçların harcamaları dışına çıkamıyoruz. Elektrik, su, çocukların harçlığı, okul masrafı... 1 Mayıs’ta ücretlerin artmasını talep edeceğiz” diye konuştu.

7.4’lük büyüme rakamını hatırlatan Cide, “Valla biz büyümüyoruz. Bizim için gittikçe kötüye gidiyor ama ülke nasıl büyüyor anlamıyorum” dedi.

‘YIPRANMA PAYI İSTİYORUZ’

“En büyük sorunlarımızdan biri işlerimizin ağır olması” diyen Cide şöyle devam ediyor: “İşimiz ağır. Bu işte sakat olanlar var. Ben normal şartlarda 60 yaşımda emekli olabiliyorum. O yaşa kadar bu işte çalışamam, belli bir yaştan sonra başka iş bulamam. Bu iş kolunda 15-20 sene çalışanın emekli olması gerekir. Yıpranma payı verilmesi gerekir” dedi. Yine de sendikalı oldukları için şanslı olduklarını dile getiren Cide, “Bütün işçiler sendikalaşsın. Birlikte olunca hakkını alabiliyorsun” dedi.

‘PARA, ÇEKTİĞİMİZ KREDİYE GİDİYOR’

Bir çocuk sahibi Mehmet Tayyan da 7.4’lük büyümeye inanmayan işçilerden. Bir çocuğu olmasına rağmen geçinemediğini ifade eden Tayyan, “Aldığımız para evin masrafına, çektiğimiz krediye gidiyor. Geriye bir şey kalmıyor. Her gittiğimde bebek maması zamlanmış. 6 ay önce 54 liraya alıyordum. Şimdi 80 lira olmuş” dedi. 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını dile getiren Tayyan, tüm işçileri birlik olmaya çağırdı.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN

TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, İstanbul ve Antep’te örgütlenmek için işçilerle birlikte direnişte olduklarını hatırlatarak, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının öne çıkan talepleri arasında olacağını dile getirdi. Aynı zamanda cezaevinde bulunan yöneticilerin serbest bırakılmasını isteyeceklerini dile getiren Çekin, “Başkanlar Kurulu kararıyla 1 Mayıs’ı tüm illerde kutlayacağız. İşçilerin katılımını arttırmak için yerellerde kutlama önemli” dedi.

ADANA’DA YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLDİ

Adana Valiliği, izin vermediği Adana 1 Mayıs yürüyüşüne, mitinge 2 gün kala izin verdi. 17.00’de Kasım Gülek kavşağında toplanacak olan emekçiler İstasyon Meydanı’na (Uğur Mumcu Meydanı) yürüyerek 17.30’da miting yapacak.

1 Mayıs’ta iş güvencesi, barış, özgürlük ve OHAL’in kaldırılması öne çıkan talepler olacak. DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası ve Adana Barosu’nun tertip komitesinde yer aldığı mitinge TÜMTİS ve çeşitli siyasi partiler de katılacak. Türk-İş Hatay’da merkezi miting yapacak, Hak-İş ise bu yıl merkezi mitingini Adana’da yapacak. Hak-İş’in mitingi de yine İstasyon Meydanı’nda sabah 09.00’da başlayacak.

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