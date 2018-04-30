Sağlık öğrencileri staj sömürüsüne karşı 1 Mayıs’ta olacak

Hacettepe Üniversitesi sağlık öğrencileri staj sömürüsüne karşı, nitelikli sağlık hizmeti ve güvenceli bir gelecek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

Emine ÇELİK

Ankara

Hacettepe Üniversitesindeki sağlık öğrencileri, ücretsiz çalıştırıldıkları staj sömürüsüne tepkili. Öğrenciler, staj sömürüsüne karşı, nitelikli sağlık hizmeti ve güvenceli bir gelecek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını ifade ediyor.

Diş Hekimliği Fakültesinden bir öğrenci, “Ülkenin sorunları bize pek yansımıyor gibi görünüyor. Ama mesela bölümün kendi malzemeleri için bütçe ayrılmıyor ve biz de almakta zorlanıyoruz. Okula gereğinden fazla öğrenci almaya, sınıfları doldurmaya başlıyorlar. Bu sefer oraya ek bütçe ayırıyorlar, bize yine ayrılmıyor. Öğrenci sayısına göre öğretim elemanı sayısı da az” dedi.

Tıbbı Görüntüleme Teknikleri bölümünde okuyan bir son sınıf öğrencisi ise 1 Mayıs’ın kendisi için önemini şöyle anlattı: “Sağlığın ve sağlık emekçilerinin halinin vahim olduğu bir gerçek. Türkiye’de sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ekonomi, eğitim, sağlık kötüye gidiyor. Bu durumda benim de korkularım var. Mesela şu an öğrenim görürken staj görüyoruz ama emeğimiz görünmüyor ve bir ücret sağlanmıyor. İleride emeğimin karşılığını almak isterim. 1 Mayıs bu nedenle önemli çünkü taleplerimizi dile getirebildiğimiz, söz hakkının bizde olduğu ve ortaklaşabildiğimiz bir gün. Parasız sağlık, güvenceli bir iş ve ücret, kadro talep ediyorum. İşçi, emekçi, öğrenci yan yana olalım. Birlikte daha güçlüyüz.”

Hemşirelik bölümü son sınıfta okuyan bir öğrenci, “Üç buçuk yıldır çalıştığımız stajları düşündüğümde hakkımız olan ücreti hiç alamadık. 8-16 saatlerinde staj alanlarında bulunup onca emek vermemize rağmen emeğimizin karşılığını göremedik. Bu hakkı bize vermeyenlerden almak için sağlık alanında staj yapan öğrencilerin 1 Mayıs’ta işçilerle omuz omuza meydanlarda bulunmalarını isterim.”

Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan bir öğrenci, “Liranın değerinin de düşmesiyle işçilerin geliri oldukça azaldı ve geçimlerini sağlayamaz duruma geldi. Öğrenciler zamlara karşı birleşebilirler. Sağlık sektörü çalışanlarının iş koşullarının iyileştirilmesi, sağlığın niteliğinin arttırılması gerekiyor. Birçok sağlık alanında yeterince nitelikli çalışan yok. Atamaların ihtiyaca yönelik olarak artması ve tüm sağlık hizmetlerinin her ile ve ilçeye ulaşması gerekiyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 07:10

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