Evrensel okurları 1 Mayıs pikniğinde buluştu

İzmirli Evrensel okurları, yaklaşan 1 Mayıs öncesi dayanışma pikniğinde bir araya geldi.

İzmir'de Evrensel okurlarının düzenlediği piknikte erken seçimin 2018 1 Mayıs'ını daha da önemli kıldığını belirtildi ve işçilerin birleşik mücadelesinin tek adam rejimini durdurabileceğinin altı çizildi.

Evrensel okurları İzmir'de 1 Mayıs öncesi dayanışma pikniğinde buluştu. Gaziemir Sarnıç piknik alanında gerçekleştirilen pikniğe Buca ve Gaziemir’den genç, işçi, kamu emekçisi 100'ü aşkın kişi katıldı.

Şiir ve müzik dinletisinin yapıldığı ve halayların çekildiği pikniğe Emek Partisi (EMEP) İzmir İl Başkanı Emine Uyar, EMEP il ve ilçe yöneticileri, Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği Evi (BEKEV) üyeleri ve Emek Gençliği üyeleri katıldı.

Fotoğraf: Kenan Çetin/EVRENSEL

Piknikte konuşma yapan Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, alınan erken seçim kararıyla birlikte 2018 1 Mayıs’ının daha çok önem kazandığını, işçi ve emekçilerin tek adam ve tek parti rejimine karşı kadrolu, güvenceli iş ve gelecek, ekmek ve özgürlük, insanca yaşam, adalet, demokrasi ve barış talepleriyle alanları doldurmasının önemini belirtti.

'İŞÇİLER TEK ADAMA DUR DİYEBİLİR'

Uyar "İşçi sınıfı ve emekçilerin talepleri etrafında yükseltecekleri birleşik mücadele sermayenin baskı ve sömürüsünün önünde önemli bir engel olacağı gibi tek adam ve tek parti rejimine son verebilir. Bu nedenle 1 Mayıs’ı yerellerde kutladıktan sonra Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamaya kitlesel katılım sağlanmalı" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 21:04

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