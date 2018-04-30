Almanya'da milyonlarca kişinin sosyal yardımı kesiliyor

Almanya'da resmi olarak 6 milyon kişinin yararlandığı Hartz IV işsizlik yardımı çeşitli bahanelerle kesiliyor.

Sevinç SÖNMEZ

Mannheim

Almanya’da işsizliğin, yoksulluğun ve düşük ücretli işlerin ortada kaldırılması gerekçesiyle 2003 yılında uygulamaya sokulan Hartz Yasaları, sorunları çözmediği gibi yoksulluğu daha da yaygınlaştırdı. Birçok gerekçeyle yapılan yardım kesintileri de yoksulları daha da yoksullaştırıyor.

DÜŞÜK ÜCRETLİ İŞLER YARDIMA MUHTAÇ EDİYOR

Hartz IV yasalarının özünü, uzun süre işsiz kalan insanların cezalarla tehdit edilerek açlık sınırında yaşamaya mahkum edildikleri işleri yapmaya zorlamaları oluşturuyor. Bu uygulamalardan dolayı bugün Almanya’da her dört kişiden biri düşük ücretli işlerde çalışıyor.

İşsizlere ödenen Hartz IV yardımları temel gereksinimleri dahi karşılamıyor. Geçim için bireylere aylık 416 avro ödenirken, ailelere aylık ortalama 954 avro ödeniyor.

6 MİLYON KİŞİ YARDIM ALIYOR

Almanya’da resmi olarak 6 milyon insan Hartz IV olarak da bilinen işsizlik yardımını alıyor. Bu kişilerin büyük bir bölümü, çalışan fakat aldıkları düşük ücretlerle ailelerinin geçimini sağlayamayan ve bu nedenle ek yardım almak zorunda kalan emekçilerden oluşuyor. Ki, bu yardımlar da çeşitli yaptırım ve gerekçelerle kesintiye uğruyor.

YARDIMI KESMEK İÇİN GEREKÇE ÇOK

Federal Çalışma Ajansının bu yıl yayınlanan raporuna göre, 2007-2017 arasında Hartz IV Yardımı alanlara karşı toplam 9 milyon avro cezai yaptırım uygulandı.

Bu yaptırımların yüzde 70’i (6.69 milyon) küçük yaptırımlar adı altında, “şahsen bildirim yükümlülüğünü ihmal etme” gerekçesiyle uygulandı ve aldıkları yardımın yüzde 10’u kesildi.

2016 yılında Heilbronn’da yaşayan bir kişi böyle bir haksızlığa uğradığı için Sosyal İş Mahkemesi’nde İş Ajansı’na karşı dava açtı ve kazandı.

Rapora göre yaptırımların diğer bölümünü ise “yükümlülüğün ihlali” gerekçesiyle uygulanan büyük cezalar oluşuyor. Geçtiğimiz yıl bu hüküm 2.3 milyon kez uygulandı.

Ödenen yardımın miktarı önce üç ay yüzde 30 oranında, ihlalin tekrar etmesi durumunda da ise yüzde 60 oranında kesildi. İhlalin devam ettiği durumlarda ise yardımlar tamamen verilmedi.

GENÇLERİN YAPTIRIMLARI DAHA AĞIR

Rapora göre, 2008- 2016 yılları arasında ev kirası yardımı toplam 84 bin 641 kez tamamen kesildi. Sosyal kurumlar, özellikle 25 yaş altı gençlere uygulanan ve daha da ağır olan yaptırımları ve gençlerin daha o yaşlarda düpedüz yoksulluğa ve evsizliğe mahkum edilmesini yıllardır eleştiriyor. Gençlere yapılan yardım, ilk yükümlülük ihlalinden sonra tamamen kesiliyor ve ikinci ihlalde de ev ve yakıt yardımı da kesiliyor.

‘1 AVROLUK İŞLERİ RED’ KESİNTİ GEREKÇESİ

Öte yandan “yükümlülük ihlali” adı verilen durumlar, genelde kişilerin kendilerine dayatılan düşük ücretli işleri (1 avroluk işler vd.) reddetmelerinden ya da iş hayatına giriş kursu yaptırımlarını kabul etmemelerinden kaynaklanıyor. Bu uygulama kapsamında, yılların meslek tecrübesine sahip olan insanlar dahi kurslara gitmeye zorlanıyor. Örneğin işsiz kalmış bilgisayar uzmanları, bilgisayar kullanmayı sıfırdan öğrenmek üzere kurs almak zorunda kalıyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Federal Anayasa Mahkemesi’ne şimdiye dek birçok kez cezai yaptırımların Alman Anayasası ile bağdaşıp bağdaşmadığının araştırılması için dilekçe verildi. Mahkeme tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise, kararın 2018 yılı içinde açıklanacağı belirtildi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 20:50

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