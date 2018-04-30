Kocaelili yerel basın emekçileri: Ancak örgütlenerek değiştirebiliriz

Kocaeli’deki yerel basın emekçileriyle yaşadıkları sorunları ve yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli’de yerel basın emekçileri yaklaşan 1 Mayıs hakkında konuştu. Yaşadıkları sorunları sıralayan gazeteciler, “1 Mayıs, mesai verilmeden gönderilen akşam haberlerinin, aylarca verilmeyen maaşların ve ödenmeyen sigorta paralarının, sadece fikrini belirttiği için gözaltına alınan, hapis yatan meslektaşlarımızla dayanışmanın sansüre karşı bir duruş sergilemenin günü” dedi.

Mavi Kocaeli Gazetesi muhabiri Oğuzhan Aktaş, geçen yıl Kocaeli 1 Mayıs’ın da “1 Mayıs’ta haberde. Kocaeli Basın Emekçileri” pankartını açarak hem yürüdüklerini, hem de haber takibi yaptıklarını ifade etti. Bu yıl pankart açamayacaklarını ifade eden Aktaş, “Bu yıl Kocaeli’de büyük sorunlar var. Emek ve Demokrasi güçlerine İzmit’te izin verilmedi. İzmit’te sadece Memur-Sen’in yapacağı kutlama kalıyor. Biz kendi aramızda yaptığımız görüşmede ‘Memur Sen’in programında bir etkinlik yapmayacağız ve onlarla yürümeyeceğiz’ dedik. Sadece haber takibinde olacağız” dedi.

‘HAKKI YENEN BASIN EMEKÇİLERİNİN GÜNÜ’

1 Mayıs’ın gazeteciler için de bir mücadele günü olduğunu vurgulayan Aktaş, “1 Mayıs, mesai verilmeden gönderilen akşam haberlerinin, aylarca verilmeyen maaşların ve ödenmeyen sigorta paralarının, sadece fikrini belirttiği için gözaltına alınan, hapis yatan meslektaşlarımızla dayanışmanın sansüre karşı bir duruş sergilemenin günü” dedi. Saydığı bu sorunlarla mücadele etmeye devam ettiklerini aktaran Aktaş, “Elimizden geldiğince buna karşı koymaya, mücadele etmeye çalışıyoruz fakat Kocaeli’de örgütlü bir mücadele yapmak gerçekten çok zor. TGS Şubesinin acilen ilimize de açılması gerekiyor. Baskı ortamında basın mensuplarının dayanışması gerekiyor fakat Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de bu durum unutturulmuş. Zaten 212 diye tabir ettiğimiz basın sigortasını kurumlar çoğu muhabire yapmak istemiyor. Anlayacağınız sorun daha işe girişten başlıyor ve ücretlerin ödenmemesi, izinlerin kullandırılmaması şeklinde devam ediyor. Önüne geçemediğimiz en önemli sorunlardan biri de haberlerin sansürlenmesi ve sermaye haberlerinin yurttaş haberlerinin önüne geçmesi” diye konuştu.

‘STAJYER ARKADAŞLAR İLİKLERİNE KADAR SÖMÜRÜLÜYOR’

Çağdaş Kocaeli Gazetesi Muhabiri Kerim Çelik, “1 Mayıs Kocaeli’de çalışan gazeteciler için tabi ki önemli, çünkü ülke işçi tarihi açısından önemli bir kent burası, ancak bu tarihi bilen ve kendi sınıfsal durumunun farkında olan gazeteci sayısı bir elin beş parmağını geçmez” dedi. Bütün zorluklara rağmen işini seven gazetecilerin mesleklerine devam ettiğini ifade eden Çelik, “Asgari ücretle çalışan gazetecilerin ücretleri zamanında yatmıyor. Yemek parası örneğin günde 3-4 TL gibi rakamlar, stajyer arkadaşlar zaten iliklerine kadar sömürülüyor, ancak ne olursa olsun işini seven ve umutlu arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.

Bir dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın çalışmalarından söz eden ama bunu yetersiz bularak eleştiri sunan Çelik, “2016’da TGS bilgisayar çıktısı bir pankartla 1 Mayıs’ta yürüdü. Ülkede bir yerel gazetede toplu sözleşme yaparak bir ilke imza attı TGS. Ama sonrasında örgütlü olan sendikalı arkadaşlarımız içinde ne kadar mücadele edip hangi hakları kazandı? Toplu sözleşme yapan arkadaşlarımız çok farklı şartlarda çalışmadı ne yazık ki. Sonrasında o gazete bir KHK ile kapatıldı, TGS iyice zayıfladı. Ee o zaman biz ne anladık toplu sözleşmeden, sendikadan?” ifadelerini kullandı.

TGS KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ: MALTEPE’DE 1 MAYIS ALANINDA OLACAĞIZ

TGS Kocaeli Temsilcisi ve Kocaeli Denge Editörü Caner Aktan 1 Mayıs’ın gazeteciler için “Basın özgürlüğüne sahip çıktığımız, cezaevindeki gazetecilerle dayanışmayı yükselttiğimiz, medya sektöründeki sömürü, esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı tek ses olmak” anlamına geldiğini söyledi. Geçen yıllarda TGS olarak İzmit merkezli 1 Mayıs’lara aktif olarak katılım sağladıklarını belirten Aktan, “Bu yıl hem OHAL baskısıyla hem de valilik ve kaymakamlığın dayatmaları nedeniyle sendikamızın genel merkezi tarafından alınmış karar gereği Maltepe’deki 1 Mayıs alanında olacağız” diye konuştu.

Yerel medyadaki emek sömürüsünün giderek arttığına değinen Aktan, “1 Mayıs’ta bile haber takibi yaptığımız için, içinde bulunduğumuz koşul gayet açık bir şekilde ortada. Özellikle yerel medyadaki emek sömürüsü giderek artıyor. Son olarak bir yerel gazetede 7 kişinin aynı anda işten çıkarılması bunun örneklerden birisi. Esnek çalışmanın, ciddi bir sömürüye maruz kalmanın yanı sıra güvencesiz çalışma koşulları da had safhada. Medyada yaşanan sermaye değişimi ile birlikte gelen baskın seçim, gazetecilerin çalışma koşullarının daha da kötüleşmesine neden olacak. Bu gidişatı değiştirmenin tek yolu ise Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda örgütlenmek” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 19:48

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