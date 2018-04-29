Kurt Dağı üs bölgesinde saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine düzenlenen saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." (Şırnak/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 18:32

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