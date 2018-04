Havuç, süt ve portakal reçelleri nasıl yapılır?

'Bunların reçeli mi olurmuş?' demeyin, çünkü çok güzel oluyor. Makbule Hatice, havuç, süt ve portakaldan reçel yapmanın püf noktalarını yazdı.

Kahvaltı sofrasının en tatlısı, baş köşe sahibi reçel... Genelde yaz meyvelerini kış sofralarına taşımak için yapılır. Şimdilerde her meyvenin hatta bazı sebzelerin hatta hatta çiçeklerin, kuru yemişlerin bile reçelleri yapılıyor. Meyveler de yok yok; bildiğimiz ayva, portakal, kayısı, vişne, çilek reçellerinden başka muz, nar, erik, karadut, böğürtlen, şeftali, elma, armut, kayısı, bergamut, mandalina, incir, kızılcık, turunç, karpuz kısaca her çeşit meyve. Sebzelere gelince; patlıcan, domates, kabak, havuç... Çiçeklerden, gül, portakal çiçeği, gelincik... Kuru yemişlerden ceviz, fındık, çeşit çeşit reçeller marmelatlar...

Bazılarını bilirsiniz, yapmışsınızdır da. Bazılarının ismini duymuşsunuzdur. Bazılarının ise ne olduğunu bile bilmiyorsunuzdur. “Bunların reçeli mi olurmuş?” diyenler de vardır.

Onlarca çeşit reçeli market raflarında bulabilirsiniz. Benim gibi ille de ben yapacağım katkısız olsun diyorsanız size bir kaç reçel tarifi vereceğim. Çünkü hepsinin tarifleri sayfalar tutar.

Reçel, doğranmış meyve, şeker ve su karışımının kaynatılıp pişirilmesidir aslında. İşin incelikleri zamanla ilgili. Eğer işiniz acele değilse reçel yapacağınız meyveleri ayıklayıp doğrayıp şekeri üzerine döküp 3-4 saat beklettikten sonra pişirirseniz reçeller daha lezzetli olur. Çünkü şekerde bekleyen meyve, suyunu salar, kaynatırken daha az su kullanılır. Bir de pişmeye yakın yarım limon suyu ilave ederseniz beklerken şekerlenmesini önlemiş olursunuz. Marmelatlar da aynı yöntemle pişirilir fakat marmelat olması için meyveleri blenderden geçirmek gerekir.

Kahvaltıların en tatlıları! Hadi yapıp yedirelim.

HAVUÇ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Yapımı kolay, yemesi güzel bir reçel. Bu reçeli yaparken farklı aromalar kullanabilirsiniz. Örneğin bir bardak su yerine portakal suyu veya greyfurt suyu veya ikisini karıştırarak koyabilirsiniz: Vanilya, kakule, tarçın, karanfil koyabilirsiniz. İçine ilave ettiğiniz her malzeme reçele daha değişik bir lezzet katacaktır. Ben hiç birini koymuyorum: Havucun kendi tadında olması daha çok hoşuma gidiyor. Bir kilo havucun kabuklarını kazıyıp rendeliyoruz. Üzerine dört bardak şeker iki bardak su ilave edip ocağa koyuyoruz. Hadi bir adet de çubuk tarçın koyalım. Biraz kaynadıktan sonra tarçını çıkaralım. Orta ateşte pişirmeye devam edip koyulaşana kadar ara sıra karıştıralım, üzerinde köpükler olursa onları kaşıkla alalım, indirmeye yakın yarım limon suyu ilave edip beş dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım.

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Sütün de reçeli mi olurmuş demeyin. Bu reçelimizin yapımı kolay, maliyeti az ama pişmesi uzun sürüyor. Karamel tadında çocukların seveceği bir reçel; ekmeğin üzerine sürüp yedirebilirsiniz. Kreplerde, keklerde, kurabiyelerde kullanabilirsiniz oldukça lezzetli. Burada tek dikkat edeceğimiz konu süt. Tam yağlı pastörize olmayan bir süt olması gerekiyor. Bir kilo tam yağlı süt, bir bardak şeker derin bir tencereye koyup kaynatıyoruz. Tencerenin derin olması lazım ki süt taşmasın. Şeker eriyip süt kaynamaya başlayınca süte bir çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Karbonat koyunca süt daha çok kabaracaktır o yüzden sürekli karıştırmak gerek. Bu reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken sütün taşmasını ve dibinin tutmasını önlemek. Orta ateşte pişirirseniz sürekli karıştırmanız, kısık ateşte pişirirseniz ara ara karıştırarak daha uzun sürede pişirmeniz lazım. Tencere dibini tutmadan muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Çok koyultmamak gerekir çünkü soğudukça daha yoğunlaşacaktır. Çok koyulaştırırsanız karamel tadı daha fazla olur.

PORTAKAL RECELİ NASIL YAPILIR?

Portakal reçeli, yapımı uzun süren fakat piştiğinde bütün emeklerinize değecek bir reçel. Kalın kabuklu iki kilo portakalın kabuklarını dört ya da beş dilim şeklinde çıkarıyoruz, bu kabukları derince bir kaba koyup üstünü geçecek kadar su ilave ediyoruz. Bir hafta on gün süresince her gün suyunu değiştirerek kabukların acısını alıyoruz. On günün sonunda kabukları sudan çıkarıp rulo şeklinde sararak suyunu sıkıp, bu ruloları ipe diziyoruz. İpe diziyoruz çünkü pişerken ruloların açılmasını istemiyoruz. İpe dizdiğimiz rulo halindeki portakal kabuklarını derin bir tencereye koyup üzerine gelecek kadar su ve bir kilo şeker ilave edip ocağı açıyoruz. Su kaynayıp şeker eridikten sonra tencerenin ağzını kapatıp orta ateşte pişiriyoruz. Reçelin taşmamasına dikkat ederek portakal kabukları yumuşayıp şerbeti koyulaşana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Reçel pişerken kıvamını bir fincana koyduğumuz suya pişmekte olan reçelden damlatıp test edebiliriz. Eğer damlattığımız reçel suda dağılmıyorsa kıvamını tutturmuşuzdur. Artık yarım limonun suyunu ilave edip beş dakika daha kaynatıp ocaktan alabiliriz. Ha bir de, kavanozlara koymadan önce ipi çıkarmayı unutmayın.

GELİNCİK REÇELİ BAŞKA BİR ZAMANA

Aslında bir de gelincik reçelinin tarifini verecektim ama gelincikler yeni yeni çıkıyor. Tarifini başka bir zaman yazarım.

