İÜ öğrencileri: Üniversiteleri bölme girişiminin kendisi ideolojik

İstanbul Üniversitesi öğrencileri üniversitelerin bölünmek istenmesinin kendisinin ideolojik olduğunu söyledi.

Begüm İNANÇ

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversitelerin bölünmesi ile ilgili tepkilere “Dertleri ideolojik” demesine İstanbul Üniversitesi öğrencileri cevap verdi.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci (HAYEF) “Öncelikle Erdoğan’ın açıklama yapmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Eğer biz günlerdir tepkimizi kitlesel olarak ve hep bir ağızdan ‘üniversiteme dokunma’ diye dile getirmeseydik; açıklama yapmayacaktı. Kendisinin de dediği gibi ses çıkarmayan üniversitelerin kaderleri belli. Bizler geleceğimizde söz sahibi olmakta ısrar etmeliyiz. Ortada büyük bir adaletsizlik var. HAYEF’i de Hasdal’a göndermek istiyorlar. Bu duruma karşı çıkmaya devam edeceğiz.” dedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci de “Cumhurbaşkanı açıklamasında yapılan eylemlerin ideolojik olduğunu söylüyor. Zaten yapılan bu tasarı ideolojik bir hamledir. Biz İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak günlerdir süren eylemlerle birlik ve beraberliğimizi gösterdik. Tasarıda adı geçen fakülteleri kazanana kadar haklı mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

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‘O ZAMAN NEDEN YERİMİZ DEĞİŞİYOR?’

Edebiyat Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci de Erdoğan’ın “Okulun kalabalıklığından dolayı böyle bir şey yaptık” sözlerini değerlendirdi ve “Bu, sonraki yıl kontenjanlar düşürülerek de yapılabilir. Hiçbirimiz sonsuz bir öğrencilik hayatı yaşamıyoruz. 90 kişilik kontenjanlar 20’ye düşürülerek bu sorun 3-5 yıl içinde çözülür. Yine iyi niyetli bir şekilde bu durumun kontenjanların çokluğu sebebiyle ve kaliteyi arttırmak için yapıldığını düşünelim, o zaman neden yerimiz değiştiriliyor? Kontenjanlar düşürülsün, kalite yükseltilsin. Fakültelerimiz yerinde ve üniversitemize bağlı kalsın.” dedi.

'ÜNİVERSİTELER BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ?'

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay, İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversitelerinin bölünmesini eleştirerek, hükümete, “Zararın neresinden dönülürse kârdır, bu inattan vazgeçin” çağrısında bulundu.



Balbay, dünyada bin yıllık üniversiteler olduğunu anımsatarak, “Bunların en büyük gücü, kökleri, kurumlaşmaları ve gelenekleridir. Söz konusu üç üniversite on yıllar boyunca adım adım büyüyor, markalaşıyor. Bunlara kıymayın” dedi. Üniversitelerle ilgili son sözün bu hafta Mecliste söyleneceğini belirten Balbay “Gelin bir kez daha düşünün. Bölme kararından vazgeçin. Şu anda söyleyebildiğiniz tek şey, ‘Çok büyüdüler, bölmek gerekti!” Haşa, biri çıksa bu ülke çok büyük, yönetmekte zorlanıyorsunuz, demeye kalksa ne dersiniz? Olabilir mi? Bu gerekçe, gerekçe değil. Atacağınız adım, bir tarihi tahrip edecek, binlerce öğrenciyi, öğretim üyesini, mezunu acıya boğacak. Değer mi? Üniversiteler, babanızın çiftliği mi miras gibi ortadan ikiye bölüyorsunuz?”

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:40

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