Celtic, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Glasgow kentinin köklü takımlarının karşılaşmasında Celtic, Glasgow Rangers'ı 5-0 yenerek İskoçya liginde peş peşe 7. şampiyonluğuna ulaştı.

İskoçya Premier Lig'in 35. haftasında Glasgow Rangers'ı 5-0 yenen Celtic, bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Glasgow kentinin köklü futbol kulüpleri Celtic ile Glasgow Rangers, İskoçya Premier Lig şampiyonluk grubunun ikinci haftasında karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi, Odsonne Edouard'ın 14 ve 41, James Forrest'ın 45, Tommy Rogic'in 47, Callum McGregor'un 53. dakikada attığı gollerle 5-0 ev sahibi ekip kazandı.

Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Aberdeen ile arasındaki farkı 10 puana çıkaran Celtic, üst üste 7'nci, tarihindeki 49. şampiyonluğunu elde etti.(AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 16:32

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