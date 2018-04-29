AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 'Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Kültürel olarak varız ama baskın değiliz' ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz.” dedi.

Hollanda’nın Trouw adlı gazetesine konuşan Juncker, AB’nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya’yla ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik’in aktardığına göre Juncker, Avrupa ve Rusya’nın soğuk savaş retoriğini geride bırakarak tekrar nasıl bağlantı kurulacağına odaklanması gerektiğini söyledi. Juncker, “Putin arkadaşım, kimse bugün Putin’e arkadaşım demeye cesaret edemese de biz çok uzun yıllardır arkadaşız” dedi. Rusya’nın bölgesel bir güçten çok daha fazlası olduğunu belirten Juncker, “Ruslarla eşitimiz gibi konuşmayı öğrenmeliyiz” ifadesini kullandı.

Juncker, Avrupa’nın güvenliğinin Rusyasız inşa edilemeyeceğini savundu.

‘HIRİSTİYAN BİRLİĞİ DEĞİL’

Avrupa’nın ekonomik güç olarak gerilediğine ve demografik olarak da güç kaybettiğine de dikkati çeken Juncker, “Kültürel olarak varız ama baskın değiliz. Bu nedenle herkesi daha mütevazı olmaya ve dünyanın geri kalanını dinlemeye davet ediyorum.” dedi.

AB’nin kimliği üzerine de geniş açıklamalara yer veren Juncker, “AB bir Hristiyan birliği değil” değerlendirmesini yaptı. Juncker, Hristiyanlığın Avrupa’nın gelişimine büyük katkı sağladığını ancak AB’yi Hristiyan bir birlik olarak tanımlamanın gerçeği yansıtmayacağını aktararak “Topraklarımızda Müslümanlar da yaşıyor. Kurallarımıza uydukları müddetçe onların da topraklarımızda yeri olmaya devam edecek” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 16:37

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