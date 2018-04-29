Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:27
Fotoğraf: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti
29 Nisan 2018 15:22
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gitti. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile bazı milletvekilleri de Özbekistan'a gitti.
Erdoğan, Özbekistan'ın ardından Güney Kore'yi de ziyaret edecek. (İstanbul/AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:27
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