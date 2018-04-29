ABD ve Suudi Arabistan’dan İran’a karşı sert mesajlar

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan gezisinde yaptığı basın açıklamasında İran'a karşı sert açıklamalar yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi. Pompeo daha sonra mevkidaşı Adil el Cubeyr’le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Pompeo, “İran'ın bölgede istikrarı bozduğunu ve teröre destek verdiğini” iddia etti.

Katar krizine işaret ederek Körfez'de birliğin önemli olduğunu söyleyen Pompeo, bu birliği gerçekleştirmeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Pompeo, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almak istediklerini dile getirirken Suudi Arabistan'ın ABD'nin dostu ve temel müttefiki olduğunu, ülke güvenliğinin kendilerine göre öncelikli olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, “Anlaşma bu şekliyle bu garantileri sağlamıyor” dedi. Avrupalı müttefikleriyle söz konusu anlaşmanın düzeltilmesi için çalışma yapmayı sürdüreceklerine dikkati çeken Pompeo, “Yapılacak düzenlemeler Başkan Trump'ı memnun etmezse kendisinin ifadesiyle anlaşmadan vazgeçecektir” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr de “İran'ın balistik füzelere ilişkin uluslararası kuralları ihlal ettiğini, teröre destek verdiğini ve bölgenin içişlerine müdahalede bulunduğunu” öne sürdü.

Cubeyr, ABD'nin Tahran'a yönelik politikasını desteklediklerini ve daha fazla ambargo uygulanmasını istediklerini söyledi.

İran'daki nükleer santrallerinin daha sıklıkla teftiş edilmesi gerektiğini savunan Cubeyr, İran'a uranyum zenginleştirilmesine ilişkin verilen sürenin sonsuza dek olmak kaydıyla iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan ziyaretinde Pompeo'nun Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldiğini belirten Cubeyr, tüm görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini dile getirdi. Cubeyr, bölge sorunlarına ilişkin iki ülke arasında tam bir görüş birliğinin olduğunu kaydetti. (Riyad/AA)

Mike Pompeo kimdir?

Mike Pompeo, Senato'nun onayını alarak resmen Dışişleri Bakanı oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:19

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