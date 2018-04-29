Özdağ: Erdoğan güvenlik güçlerini muhalefete baskı için kullanıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Abdullah Gül'ün adaylığı meselesinde yaşananların haklılıklarını gösterdiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olması için “Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden, odaklardan, kişilerden telkinler aldıklarını" söyledi.

Özdağ telkinde bulunanlar arasında ‘kendisini Türk iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtan kişiler’ olduğunu söyledi. Halk TV’de programa katılan Özdağ, ‘Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı tarafından Abdullah Gül ile konuşmaya gönderilmesi’ konusunu da gündeme getirdi.

Özdağ, şunları söyledi: “Recep Tayyip Erdoğan devletin güvenlik güçlerini muhalefete baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye bir tek adam tarafından, Recep Tayip Erdoğan’ın keyfiyle yönetiliyor. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Gül’ü helikopterle bahçesine inerek ziyaret ediyor. Bu konuşmanın içeriği açıklanmış değil. Bu konuşma reddedilmiş değil. Aksine konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş. Bu ziyaret demokrasi mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” dedi.

‘GÜL PROJESİ DOĞMADAN ÖLDÜ’

Ümit Özdağ, Gül’ün adaylığı tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhatap olduk İyi Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde bu mümkün değil dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü.” “Sizi arayan ve Gül’ün aday olmasını isteyen kişiler kim” sorusuna Özdağ, şu yanıtı verdi: “Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtanlardan, Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül’ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık. Bu kişi herhalde Mars’taki iş dünyasının temsilcisi.” (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (29 Nisan 2018) - Gürkan: Ortak aday zeminini kaçırmadık

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 14:40

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