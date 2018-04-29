Tutuklu Gazeteci Meltem Oktay: Hayalimde özgürüm

Tutuklu Gazeteci Meltem Oktay, Monika Herbst’e yazdığı son mektupta, hayallerinde özgür olduğunu dile getirdi.

Tutuklu Gazeteci Meltem Oktay, Kardeş Gazeteciler Kampanyası’nda gazeteci Monika Herbst’te yazdığı mektupta, “Cezaevinde bir yılımı doldurdum ama hayalimde özgürüm” dedi. Türkiye’de tutuklu gazetecilerle dayanışmak amacıyla Almanya’nın Stuttgart şehrinde Ver-Di Sendikası ve Baden - Württemberg Almanya Gazeteciler Birliği ile Yeni Özgür Politika gazetesinin birlikte başlattığı Kardeş Gazeteciler Kampanyası devam ediyor. Braunschweig şehrinde çalışan Monika Herbst de kampanya kapsamında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Meltem Oktay’ı mektup kardeşi olarak seçti.

Cezaevinin engellemelerine rağmen mektuplaşmaya devam eden gazetecilerden Oktay, Monika Herbst’e yazdığı son mektupta, hayallerinde özgür olduğunu dile getirdi.

DAHA FAZLA DAYANIŞMA GEREKİYOR

Jinnews’te yer alan habere göre Oktay, yazdığı mektupta şöyle: “Merhaba sevgili Monika. Sana cevap yazmak için uzun zaman beklemek zorunda kaldım. Çünkü yazdığın mektubu ve cevabını yazmak için İngilizce bilen bir arkadaş bulamadım. Onun için mektubu Türkçe yazdığım için lütfen kusura bakma. Türkiye’de özgür düşünmek ve fikrini söylemek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu koşullar altında istemesen de siyasetle ilgilenmek zorunda kalıyorsun. O yüzden siyaset ilgi alanımı oluşturuyor. Çalışırken de siyasi haberlerle ilgileniyordum. Türkiye’de basının, gazetecilerin özgür olması için uluslararası kurumlarda yaşadıklarımızı daha çok dile getirmek ve kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Avrupa’daki gazeteci arkadaşlarımızdan beklentimiz böyle. Cezaevinde 1 yılımı doldurdum. Zamanım kitap okuyarak, yazı yazarak ve spor yaparak geçiyor. Burada zamanımı iyi geçirmeye çalışıyorum. Ama hayalimde özgürüm. Boynumda fotoğraf makinası ve mesleğimi yapıyorum. Şimdilik bunları yazıyorum. Tekrar görüşene kader dayanışma ile hoşça kal.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 14:31

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