ATO Başkanı Karagözlü: Yanlış politikalar sağlıktaki şiddeti arttırdı

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarının sorunları ve sağlık sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Aydın Tabip Odası, “sağlıklı toplum için, sağlıklı çocuklar için, sağlıklı bir gelecek için Türk Tabipleri Birliği tarafından hükümete sunulan yasadeğişikliği önerisi hayata geçirilmeli ve aşılama konusunda yasal düzenleme ivedilikle yapılmalıdır!” çağrısında bulundu.

Gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarının sorunları ve sağlık sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

ATO Başkanı Hakan Karagözlü, Türkiye sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının sorunlarına değinerek “1. ve 2’nci basamak koruyucu tedavi yöntemlerinde aksamalar, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar, aşılamalardaki problemler, yeterli hasta muayene süresi ayrılmadığı için tedavi olamayan, hastane hastane, hekim hekim dolaşan, çare arayan hastalar. Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyemediği için kamu sağlığı hizmetinden faydalanamayan hastalar. Katkı paylarından bunalan hastalarımız. Hastanelerdeki fiziki yetersizlikler, yığılmalar, üniversitelerimizin bilimsel ortamdan uzaklaşması. Performans nedeniyle eğitime ayrılan sürelerin azalması ve bunun sonucunda asistan ve öğrenci eğitimlerinin aksaması. Nitelikli hekim oluşmaması. Yine performans nedeniyle sağlık harcamalarında büyük artışlar, gereksiz tetkiklerle gereksiz ameliyatlar. Üniversitelerimizden mezun olan hekimlerimizin güvenlik soruşturmasına takılmaları, görevlerine başlayamamaları, bilim dışı yöntemlerin hastanelerde uygulamaya alınması. Hekimlerimizin emekliliklerinde insanca yaşayabilecekleri bir ücretten mahrum bırakılmaları. Sağlıktaki yanlış politikaların sonucu şiddet artmış durumda. Çalışma koşulları çok yoğun, hekimlerimiz bunalmış durumda, intihar eden hekimlerimiz var” dedi.

“En son olarak da Şehir Hastaneleri garabeti önümüzde durmakta” diyen Karagözlü: “Sağlıkta Dönüşümün son hali Şehir Hastaneleri ile özelleştirmek. Topluma 5 yıldızlı otel kalitesinde devasa hastane diye anlatıldığı için toplum iyi bir şey zannediyor.Şehir hastanelerinin görünmeyen yüzü, Sağlık Bakanlığı istedikleri arazileri bedelsiz olarak şirketlere tahsis ediyor. Bu hastaneler için bir KHK ile ÇED raporu istenmesini kaldırdılar. %75 doluluk garantisi verdiler. Hasta ol olma para ödenecek. Saklanan gizlenen bu yüzünden de bahsetmek gerek. İhaleler gizli. Sözleşme bedeli 10,6 milyar dolar. Aslında inşaat birim fiyatları uygulanmış olsa 7 milyar dolar olacaktı. Sadece 18 hastane için 25 yıl ödeyeceğimiz miktar 30,3 milyar dolar. Hastanenin bakım onarım giderleri, çamaşır, yemekhane giderleri gibi giderler ayrıca ödenecek. Böyle bir şey dünyanın hangi ülkesinde var” dedi.

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası ile ilgili konuşan ATO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, bu yılki aşı haftasının temasının “Sağlık, Aşıyla Koruma Altında’ olarak belirlendiğini söyleyerek: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl difteri, tetanoz, boğmaca ve kızamıktan yaklaşık 3 milyon çocuk ölümünün önüne geçildiğini bildirmektedir 2016 yılında dünya genelinde bebeklerin % 86'sı (116,5 milyon bebek) 3 doz difteri-tetanoz-boğmaca (DTP3) aşısı almış ve ciddi hastalıklara ve sakatlığa neden olan veya ölümcül olabilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmuştur” dedi.

Son zamanlarda artan bir aşı karşıtlığı ile karşı karşıya kalındığını dikkat çeken Okyay: “Aşı gibi çok ciddi bir konuda anne baba olarak olmadık insiyatifleri kullanabiliyoruz. Medyada çok yanlış yönlendirmeler yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011'de 183 iken 2017 yılında 23 bine çıkmıştır. Bu durumu endişe ile karşılıyoruz’ dedi.

Aşıların son derece etkin ve güvenilir olduklarının birçok bilimsel çalışma ile kanıtlandığını belirten Okyay:“Aşı yapılması, kişinin ya da ebeveynin bilimsellikten uzak, kanıtlanmamış bilgiler ve yanlış inançlar doğrultusunda aldığı keyfi kararlarına bırakılmamalıdır. Aşı, aşılanan kişiyi hastalıklardan ve onların yol açtığı sakatlık ve ölümden korur. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerden oluşan toplumlar hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler ve bu yolla henüz aşılanmamış kişiler ile aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olan kişilerin de korunması sağlanmış olur. Aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır” dedi.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak şu çağrıyı yaptıklarını belirtti: “Sağlıklı toplum için, sağlıklı çocuklar için, sağlıklı bir gelecek için aşılamanın önemli olması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği tarafından bir yasa taslağı hazırlanmış ve bir grup hekim milletvekili tarafından yasa teklifi olarak TBMM'ye sunulmuştur.TTB'nin mevzuat değişikliği önerisi hayata geçirilmeli ve aşılama konusunda yasal düzenleme ivedilikle yapılmalıdır!” (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 14:15

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