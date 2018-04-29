Yedekçi: Cerrahpaşa, altı yüz yıllık köklü bir tarihtir koparılamaz

CHP'li Gülay Yedekçi, 'Cerrahpaşa'nın köklü tarihine ihanet edilmek isteniyor. Üniversitelerimize dokunmayın,öğrencilerimize dokunmayın' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, üniversitelerin bölünmek istenmesi hakkında bir açıklama yaptı.Yedekci, “Altı yüz yıllık tarihi bir paranteze sığdırmanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Cerrahpaşa'nın köklü tarihine ihanet edilmek isteniyor. Üniversitelerimize dokunmayın,öğrencilerimize dokunmayın” dedi.

“Mevcut iktidar ben ne dersem o olur düşüncesiyle hareket ediyor. Üniversitelerin bölünmesi, bir kanun teklifine sıkıştırılarak gerçekleşebilecek bir olgu değildir.” diyen Yedekci “Üniversitelerimiz, tüm fakülteleri ve bileşenleri ile bir bütündür, bölünemez. Gelişmiş ülkeler köklü kurumlarını geliştirmek ve büyütmek için çaba harcarken, bizim köklü üniversitelerimizi bölmeye kalkışmamız bilime ve geleceğe ihanettir.

Akademisyenlerden, öğrencilerden, meslek örgütlerinden hiçbir görüş almadan, tüm itirazlara kulaklarını tıkayarak gerçekleştirmeye çalıştıkları bu bölme faaliyeti hükümsüzdür. Üniversitelerimiz, bilim yuvalarımızdır; üniversite bileşenlerinin istekleri dışında üç beş kişinin masa başında aldığı kararlarla kaderi tayin edilemeyecek bir öneme sahiptir. Bölücü değil, birleştirici olmalıyız.” ifadelerini kullandı. Yedekci, “Köklü ve kurumsal başarısı tescilli üniversiteleri bölmek istiyorlar. Cerrahaşa'yı, üniversite adının yanında bir parantez içerisine sığdırabileceğini düşünmek cahilliktir. Cerrahpaşa, altı yüz yıllık köklü bir tarihtir. Bir paranteze sığmayacak, köklerinden koparılamayacak bir değerdir.” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 13:53

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