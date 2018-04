Keçiören’de Evrensel’le dayanışma kahvaltısı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Ankara Keçiören'de Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Keçiören Şubesi’de düzenlenen kahvaltıda konuşan Evrensel'in Ankara muhabiri Birkan Bulut, ülkeyi yönetenlerin işçilere açlık sınırının altında ücret, hakkını aradığında grev yasağı, kadınlara şiddet ve cinayet, gençlere işsizlik ve savaştan başka vaad edecek bir şeyinin kalmadığını belirterek, seçimlerde emekçilerin kendi sorunları ve talepleri ile ortak iradesini ortaya koyması gerektiğini söyledi. Seçim tartışmalarının sadece kimin aday olacağı üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken Bulut, “Oysa biz kurtarıcılar istemiyoruz. Bu yüzden artık isimlerin değil ilkelerin tartışıldığı, emekçilerin taleplerini en net biçimde ortaya koyduğu ve bunun için bir araya geldiği bir mücadeleye ihtyacımız var. Her dilden, her dinden, her düşünceden işçi emekçinin bir araya geldiği, farklılıklarını bir kenara koyarak ortaklaştığı, tüm emekçi kesimlerin taleplerini bir araya getirdiği gün olan 1 Mayıs bu açıdan önemli” diye konuştu.

‘KAPI KAPI DOLAŞMALIYIZ’

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, seçime giden süreçte bu buluşmaların arttırılması gerektiğini söyledi. Sermayenin en gerici kliklerinin, en geniş zamanda bir araya geldiğini ve bu sürece hazırlandığını belirten Doğan, “Şimdi muhalefete ‘Hadi adayınızı açıklayın’ diyorlar. Ortak veya tek tek muhalefetin adayları ortaya çıkacaktır. Bizim isteğimiz tabiki en geniş ortaklığın kurulması ve sıfır baraj ittifakı ile seçime gidilmesidir. Bu iktidar kaybetse de hemen gidiyorum demeyecek. Ancak 24 Nisan bir başlangıç olabilir. Güdük de olsa parlamenter sistemi yeniden işletmenin ve demokratik olarak bir nefes almanın yolu olabilir. 24 Haziran’da 7 Haziran’ın daha ilerisini yaşatabiliriz. Ancak bunun için kapı kapı dolaşmamız, seçimlerde görev almamız ve sandıkları sonuna kadar takip etmemiz gerekiyor. 1 Mayısın görkemli geçmesi, 24 Haziran’ın işaret fişeği olacaktır” dedi.

‘TÜM BASKILARA RAĞMEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ’

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Yağız, gazetemizin tüm baskılara karşı havuz medyanın yazmadığı gerçekleri ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle Evrensel Gazetesi’ne sahip çıkılması gerektiğini belirten Yağız, parlamenter sistemin tek adam rejimine evrilmesine karşı 1 Mayıs’ta ve 24 Haziran seçimlerinde bir araya gelme çağrısında bulundu.

Eğitim Sen 3 No’lu Şube Sekreteri Cemal Erdoğan, 1 Mayıs bildirileri dağıtırken yaşadığı bir anıyı anlattı. Erdoğan, “Bir lise veya ortaokul öğrencisi yanıma gelip ‘Gerçekten yapabilir miyiz’diye sormuştu. ‘Evet yapabiliriz’ demiştim. Bunu yapmak için bir arada ve ortak akıl olmak zorundayız. Ağır medya baskısına karşı ve bu koşullara rağmen değiştirebiliriz” dedi.

‘17 NİSAN’I DÜŞÜNMEMİŞTİK’

Halkevleri Keçiören Şubesinden Aysun Gençtanır da halkın haber alma hakkının elinden alındığını söyledi. Yaşam koşullarının daraldığı ifade eden Gençtanır, “Biz emeği ile geçinenler bu memleketi ileri taşıyacak olanların kendisiyiz. Biz 16 Nisan’a hep birlikte hazırlandık. Seçim güvenliğini alacak gibi gördük. Ancak 17 Nisan’ı düşünmedik. Önümüzdeki iki ay adayları ve seçimi tartışarak geçirirsek sonrasını göremeyiz. 1 Mayıs’ta tüm korkuları üzerimizden atıp alanlarda buluşalım. Bu süreçte atılan her adım değerli” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 13:35

