Buca’da 'OHAL, Demokrasi ve Seçimler’ tartışıldı

Buca'da düzenlenen ‘OHAL, Demokrasi ve Seçimler’ başlıklı panelde, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi açıklamalarda bulunuldu.

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri ‘OHAL, Demokrasi ve Seçimler’ başlığı ile panel düzenledi. Panele ise HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar ve KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen konuşmacı olarak katıldı.

HDP, CHP, EMEP, BEKEV, Buca Halkevleri, SYKP, Buca Alevi Kültür Derneği, Alevi Bektaşi İnanç Derneği, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Eğitim Sen 5 Nolu Şube, DİSK- Emekli Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi birçok siyasi parti yöneticileri ile sivil toplum örgütleri ve sendikaların yönetici ve üyeleri de panele katılanlar arasında yer aldı.

Buca’da Atınsaray Düğün Salonunda gerçekleştirilen panelde, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen 1980 döneminden günümüze kadar gelen süreci değerlendirdi. 1 Mayıs ve seçime ilişkin konuşan Gezen, ‘Ne yapacağımızı, ne istediğimizi biliyoruz ama ne istemediğimizi en net bildiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Bu kadar emek, kadın, çocuk düşmanı iktidara biz emekçilerden oy yok, biz kendi kaderimizi kendimiz belirlemek istiyoruz’ diye ifade etti.

’24 HAZİRAN’I DEMOKRASİ GÜÇLERİ KAZANACAK’

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da 12 Eylül askeri darbeden bu yana yaratılmak istenenin ‘yeşil kuşak’ projesi ile halkların kuşatma altına alındığını belirtti. OHAL ile birlikte ülkenin hangi koşullarda yönetildiğini anlatan Doğan, ‘Tüm demokrasi güçlerinin bu anlamda rahatsız olan tüm ötekilerin bir araya gelip bir cephe oluşturulmasına ihtiyaç var. Bir arada olmanın yolu bugün 24 Haziran’ı kazanmaktır, 24 Haziran’ı demokrasi güçleri olarak kazanacağız’dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar ise, alınan baskın rejim kararının sebeplerini dile getirerek, AKP iktidarının aslında kendi bitişini kabul ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Baskın rejim karşısında emekten ve demokrasiden yana güçlerin neler yapması gerektiğini anlatan Sancar, ‘Bütün seçmenler önce şunu sormalı , ‘bu aday ne vaad ediyor, eşit koşullarda bir seçim yapılacak mı, halk iradesinin sandığa yansıması önündeki engeller kaldırılacak mı, OHAL’siz ve KHK’siz bir Türkiye yönetilecek mi , bütün bu laikliği ortadan kaldıran, emek haklarını ortadan kaldıran, Kürt sorununu giderek çözümsüz hale getiren bir siyasi yapılanma ortadan kalkacak mı? Adayın kimliğinden önce bu sorulara yanıt verip vermeyeceği olacaktır’ dedi.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ise, AKP iktidarının dağılmış bir Türkiye’yi oluşturmak için eğitimden, iş güvenliğine, emek dünyasından sağlığa kadar bir çok antidemokratik kurallar yarattığını dile getirerek, tek adam rejimini oluşturarak bunu da seçimle taçlandırmak istediğini belirtti. Son olarak Demir, ‘Ne yapmalıyız, demokrasi güçleri nasıl bir araya gelmeli diye bunu düşünmeliyiz’ diyerek birlikteliğin önemini vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 12:13

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