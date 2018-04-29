Antalya'daki sit alanında rant yağması!

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Limanağzı bölgesinde inşa edilen kaçak tesisler tepki çekti.

Yusuf YAVUZ

Antalya

Antalya kıyılarında kaçak yapılaşmalar da yaz sezonu öncesi hız kazandı. Kaş ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Limanağzı koyunda kaçak olarak inşa edilen bungalov ve büfe, kıyı yağmasının son örneklerinden biri oldu. A.K. adında yerel bir işletmeciye ait olduğu öne sürülen kaçak yapılar, bölgedeki vatandaşların BİMER'e ve ilgili kurumlara yaptığı şikayetlerin ardından 16 Nisan'da tutanakla kayıt altına alınarak mühürlendi. Ancak kaçak yapılarda çalışmaların halen sürmesi çevredeki vatandaşların tepkisini çekmeyi sürdürüyor.

DOĞAL LİMAN OLAN KOYDA İMAR İZNİ BULUNMUYOR

Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi'nin tampon bölgesinde yer alan Limanağzı, coğrafi konumundan dolayı doğal bir liman görünümünde. Karayolu ulaşımı bulunmayan koya yaz aylarında yalnızca teknelerle ulaşım sağlanıyor. Günübirlik ve geceleme hizmeti veren dört ayrı işletmenin bulunduğu Limanağzı koyunda imar izni bulunmuyor. Ancak bölge üzerindeki yapılaşma ve rant baskısı hız kesmiyor.

BÖLGEYİ YAPILAŞMAYA AÇAN İMAR PLANI İPTAL EDİLMİŞTİ

Limanağzı koyunu da içeren Kaş'ın korunan alanlarını yapılaşmaya açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı 2015 yılında yaşam savucuları ve vatandaşlar tarafından yargıya taşınmıştı. Antalya 4. İdare Mahkemesi, Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı gibi bölgeleri yapılaşmaya açan çevre düzeni planını iptal ederek “Dava konusu işlemin çevre düzeni planına ilişkin olması, uygulanması durumunda devamı planlar ve işlemlerle birlikte yapılanmalara neden olunabileceği dikkate alındığında, telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olacaktır” demişti.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 11:47

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