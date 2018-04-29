Ermenistan'da iktidar partisi başbakan adayı göstermeyecek

Ermenistan'da Serj Sarkisyan’ın protestolar sonucu başbakanlıktan istifa etmesi sonrası yarın parlamentoda seçim yapılacak.

Ermenistan'da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin Basın Sözcüsü Eduard Şarmazanov, 1 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Şarmazanov yaptığı açıklamada, iç politikadaki durumu dikkate alarak partisinin önceliklerinin devletin çıkarları, güvenliği ve istikrarı olduğunu belirtti ve “Ermenistan Cumhuriyet Partisi parlamentoda yapılacak seçimde başbakanlık için aday göstermemeye karar verdi” ifadelerini kullandı.

Şarmazanov, bütün adayların programlarını tartışacaklarını ve oylamaya kadar pozisyonlarını açıklayacaklarını kaydetti.

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Elk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

PAŞİNYAN YETERLİ OYU ALABİLECEK Mİ?

Öte yandan ülkede protestocuların lideri, muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile yeni görüşmesinde ülkedeki mevcut durumu ele aldıklarını duyurdu. Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ile görüştüm. Son iç siyasi gelişmeleri ve sorunlara olası çözümleri değerlendirdik” dedi.

Ermenistan parlamentosunda, Paşinyan’ın liderlik ettiği Yelk dışında tüm partiler, 1 Mayıs’ta yapılması planlanan başbakan seçimine aday çıkarmama kararını almıştı. Böylelikle Paşinyan, önümüzdeki seçime tek aday olarak girecek. Ancak muhalif liderin seçilmesi için 105 vekilin en az 53'ünden ‘evet’ oyu alması gerekiyor. Yani Yelk dışında Tsarukyan bloğu ile Taşnak Tsutyun partili vekillerin tümü ile iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den birkaç vekilin de Paşinyan'a destek vermesi gerekiyor.

SARKİSYAN İSTİFA ETMİŞTİ

Serj Sarkisyan’ın 2 dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olması sonrası Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmiş, Sarkisyan ise 23 Nisan pazartesi günü istifa ettiğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 11:31

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