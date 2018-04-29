Türkiye'deki yaban hayatı objektiflere yansıdı

Yaban hayatı uzmanı İdris Ölmez, Türkiye'deki 483 kuş türünden 320'sini, 120 memeli türünden 30'unu, 40 civarında kelebeği görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 10. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan av ve yaban hayatı uzmanı İdris Ölmez'in yaban hayvanlarına ilişkin çektiği fotoğraflar dikkat çekti.

Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan İdris Ölmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 10. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Aynı zamanda fotoğraf da çeken Ölmez, Türkiye'de görülen 483 kuş türünden 320'sini, 120 memeli türünden 30'unu, 40 civarında kelebek ve 15 civarında sürüngen türünü fotoğraflamayı başardı.

Son dönemlerde ağırlıklı olarak büyük memeliler ve kuş türleri üzerinde yoğunlaşan Ölmez, yaban hayatı fotoğrafçılığının diğer fotoğraf türlerine göre daha zahmetli, zor ve ayrıca ekipman yönünden çok pahalı bir uğraş olduğunu söyledi. Bu uğraşın aynı zamanda daha çok zaman ve sabır, yaban hayatı, kuşlar ve memeli türleri, bunların yayılışları, davranışları ve biyolojileri hakkında da bilgi sahibi olunmasını gerektiğini dile getirdi.

Fotoğraf: İdris Ölmez/DHA

'4N KURALINI İŞLETMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Yaban hayatı fotoğrafçılığına meraklı olanlar için tavsiyelerde bulunan İdris Ölmez, "Ülkemiz çok farklı habitatlara sahip olduğu için yaban hayatı türü olarak da çok zengin. Bu sebeple çekim yapabilmek için sürekli seyahat ve uzun yolculuklar gerektiriyor. Araziye çıkmadan önce çekimi yapılacak türü iyi tanımak lazım.

Fotoğraf: İdris Ölmez/DHA

4N kuralını işletmek yani 'neyi, nerede, ne zaman, nasıl' fotoğraflama planını iyi yapmak gerekiyor. Ayrıca hava durumu, arazisi yapısı, konaklama, ulaşım konuları çok iyi planlanmalı, ona göre kıyafet ve malzemeler hazırlanmalı, mutlaka küçük bir ilk yardım çantası, bıçak, çakmak ve fener gibi malzemelerin olduğu küçük bir yardım çantası bulundurulmalı. Bazen eliniz boş dönebilirsiniz bazı türleri görüntülemek kolay değildir, defalarca seyahat etmeniz ya da daha uzun süreler beklemeniz gerekebilir" dedi.

Fotoğraf: İdris Ölmez/DHA

Evli olduğu, 20 aylık bir kızı bulunduğunu belirten Ölmez, "Kızımın ileride doğayı, bu zenginlikleri tanıyıp koruma ve sahip çıkma bilincine sahip olmasını istiyorum. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin, bazı türlerin ise nesli tehlike altında. Bizim bu türlere çok iyi sahip çıkıp, koruyup gelecek nesillere bırakmamız lazım" diye konuştu. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:02

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