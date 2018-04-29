AKP'den Başbakan'a tekzip: Bedelli askerlik gündemde yok

Başbakan Yıldırım'ın 'Müspet bakıyorum' dediği bedelli askerlik için AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 'Gündemde yok. Başbakan'ın görüşü' açıklaması yaptı.

AKP'den bedelli askerlik konusunda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün CNN Türk, 24 TV, A Haber ve Habertürk'ün ortak canlı yayınında konuşmuş ve meseleye "müspet baktığını" söyleyerek "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir" açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamanın üzerine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Başbakanımız, 'bu konuya müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir" demişti.

Ancak dün AKP Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı programda açıklamanın Başbakan'ın kişisel görüşü olduğunu ve partinin gündeminde bir bedelli askerlik düzenlemesi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da AKP'nin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi sonrası yaptığı açıklamada "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok" dedi.

Bedelli askerlik konusunun 24 Nisan'daki AKP MKYK'sinde gündeme geldiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" dediği de medyada yer almıştı.

AYTUN ÇIRAY'DAN BİR ÖNERİ GELDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bedelli askerlikle ilgili bir öneride bulundu. Çıray, bedelli askerlik yapan kişilerin verdiği ücretlerin filli askerlik yapanlara verilmesi önerisinde bulundu.

“Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.

(HABER MERKEZİ)

Fikri Işık’tan bedelli askerlik açıklaması: Mutlaka değerlendirilecek

AKP MKYK toplantısında 'bedelli askerlik' gündemi

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 14:52

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