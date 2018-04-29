Tek elli Shaquem Griffin, NFL takımı Seahawks'a seçildi

Tek elli Shaquem Griffin, NFL takımı Seattle Seahawks tarafından draft edildi. Griffin, ikiz kardeşiyle aynı takımda oynayacak.

NFL’de (Amerikan Futbolu Ulusal Ligi) draft heyecanı sona ererken tek eli olmayan Shaquem Griffin, beşinci tur 141. sırada Seattle Seahawks tarafından seçildi.

Doğum öncesi yaşanan amniyotik bant sendromu nedeniyle bir eli çocukken ameliyatla alınan Griffin, “Nefes alamadım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sözler ağzımdan çıkmaya çalışıyor ama konuşamıyorum” dedi.

Griffin, lisede futbol ve beyzbol oynadıktan sonra Central Florida Üniversitesi’nden spor bursu kazanmıştı. Griffin, 2016 yılında konferansının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti. Griffin, draft öncesi de atletik performansıyla oyuncu gözlemcilerinden tam not almıştı.

Griffin’in ikizi Shaquill Griffin de Seattle Seahawks’ta forma giyiyor. Shaquem Griffin’in seçilmesi sonrası ikizler gözyaşlarına boğuldu. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 10:05

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