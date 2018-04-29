Bahçelievler'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'nde 4 kişi bir kahvehaneye pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde bir kahvehaneye gelen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası 1'i ağır şekilde olmak üzere 3 kişi yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırı, Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. Sokak'ta Nedim Aydın'a ait kahvehaneye gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası işyeri sahibi Nedim Aydın ile müşteri olduğu öğrenilen Ahmet Kurç ayağından, yine içeride olan Yusuf Gültekin isimli bir müşteri ise karın boşluğuna isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırıda ağır yaralanan Yusuf Gültekin'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 08:23

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