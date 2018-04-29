NBA Play-Off: Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı evine gönderdi

NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı evinde 112-96 mağlup etti ve seriyi 4-3'e getirerek Play-Off'ta konferans yarı finaline yükseldi.

NBA Play-Off ilk tur serisinde Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 112-96 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Boston'ın sahasında oynanan serinin yedinci maçına ev sahibi ekip hızlı girdi. İlk çeyreği 30-17 önde geçen Celtics, devreyi de 50-42 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte hakimiyetini koruyan ve farkı 14'e çıkaran Celtics, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve seriyi 4-3'e getirerek tur atlayan taraf oldu.

Celtics'te Al Horford, 17'de 13 isabetle 26 sayı kaydederken Kyrie Irving'in yokluğunda ilk beşe yerleşen Terry Rozier da 16'da 10 isabetle 26 sayı attı.

Milwaukee'de Khris Middleton 32, Eric Bledsoe 23, Giannis Antetokounmpo 22 sayıyla oynadı.

Boston Celtics, Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76'ers'la karşılaşacak. İlk maç pazartesi gecesi TSİ 03.00'te Boston'ın sahasında oynanacak.

WARRIORS'TAN FARKLI BAŞLANGIÇ

Batı Konferansı yarı finali ilk maçında ise son şampiyon Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 123-101 mağlup etti. Dengede giden ilk çeyreğin ardından ikinci 12. dakikada rakibine 41-21'lik üstünlük sağlayan Warriors, bu bölümden itibaren maçın kontrolünü hiç kaybetmedi.

Warriors'ta Draymond Green, 16 sayı 15 ribaunt 11 asist 3 top çalma 2 blokla oynarken Klay Thompson 27, Kevin Durant 26 sayı attı.

Pelicans'ta ise Anthony Davis, 21 sayı 10 ribauntla double-double yaptı. Rajon Rondo ise 9 sayı 8 ribaunt 11 asistlik performansıyla triple-double'la flört etti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 08:00

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