Erdoğan istedi, ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu istifa etti

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yazılı açıklama yaparak görevinden istifa etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine 26 Nisan tarihi itibarıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimlerin ülkemize, insanlık alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.”

Öte yandan, İmdat Sütlüoğlu'nun yerine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim'in atandığı öğrenildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 21:38

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