İsveç'te Nazilerden 1 Mayıs'ta provokasyon

Irkçı Kuzey Direniş Hareketi, 1 Mayıs'ta İsveç'te yeni provokatif eylemler düzenleme hazırlığında.

Murat KUSEYRİ

İsveç

Kuzey Direniş Hareketi (NMR) adlı Nazi örgütü, İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs'ta İsveç'te yeni provokatif eylemler düzenleme hazırlığında.

NMR, İsveç'in orta kesimlerinde yer alan Ludvika ili ile kuzeyindeki Boden'de 1 Mayıs'ta gösteri yapmak için polisten izin aldı. Bu iki yerleşim biriminde emekçiler kendi taleplerini haykırmak için meydanlara çıktıklarında yabancı düşmanı, sendika karşıtı Naziler, üniformalı, kalkanlı gösteriler düzenleyecek.

3 yıldır Nazilerin 1 Mayıs günü gösteri yapmaları tesadüf değil. İşçi ve emekçilerin uzun mücadeleler sonucu elde ettikleri grev hakkı tehdit altında. Tekellerin grevlerin sınırlandırması talebini kabul eden hükümet, bu amaçla bir çalışma başlattı.

Yabancı düşmanı ırkçı İsveç Demokratları'nın iltica karşıtı programını benimseyen İsveç Hükümeti, sığınmacıların iltica hakkını önemli ölçüde ortadan kaldıran yasal düzenlemelere gitti. Burjuva partileri olarak adlandırılan sağ partiler iş güvencesinin kademeli bir biçimde ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Tüm bu saldırılar ırkçı, yabancı düşmanı ve sendika karşıtı parti ve gruplara cesaret veriyor. 1 Mayıs'larda işçi ve emekçilerin eylemlerini provoke etmelerine izin veriliyor. Irkçılık karşıtları, her iki ilde de Nazileri protesto etmek için gösteriler düzenleyecek.

NAZİLERİN ETKİNLİKLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Irkçı ve Nazilerin çalışmalarını belirlemek amacıyla çalışma yürüten Expo dergisinin kamuoyuna açıkladığı rapor, Nazilerin ve özellikle de NMR'nin çalışmalarında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.

2008 ila 2015 yıllarında Naziler yılda 1500 ila 2300 etkinlik düzenlerken bu sayı 2016'da 3064, geçtiğimiz yıl da 3660'a yükseldi.

İsveç Devlet Radyosu'nun yaptığı bir araştırmanın sonuçları her MNR üyesinden birinin her hangi bir suçtan hüküm giydiğini gösterdi. NMR üyelerinin yüzde 25'i şiddet eylemlerine başvurmaktan ceza aldı.

İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) Karşıt görüşlülere, göçmen kamplarına yönelik kundaklama ve bombalama eylemleri gerçekleştiren NMR'nin terör eylemleri gerçekleştirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 20:39

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